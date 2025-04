Il DJ Gabry Ponte KEYSTONE

«San Siro Dance», il concerto evento di Gabry Ponte in programma il 28 giugno allo Stadio San Siro, è già tutto esaurito.

Keystone-SDA SDA

Il DJ e produttore italiano, numero 1 al mondo per ascolti su Spotify, a marzo ha vinto il San Marino Song Contest e rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest, in programma in maggio a Basilea.

Con San Siro Dance, entra inoltre nella storia come il primo DJ ad esibirsi sul leggendario palco dello stadio milanese, uno dei templi mondiali della musica e dello sport.

La storia di Gabry Ponte

Gabry Ponte inizia la sua carriera ufficialmente nel 1998 quando produce «Blue (da ba dee)», il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie.

Al singolo segue il primo album «Europop» che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 vince gli European Music Awards come «Miglior Artista Italiano nel mondo».

Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2024 entra nella classifica ufficiale Top 101 Producers, per i DJ producer più ascoltati al mondo, redatta da 1001 Tracklist, alla posizione #56.

Dal punto di vista live, nel biennio 2023/2024 si è esibito oltre 150 volte in 13 Paesi facendo ballare oltre 1.500.000 persone. Nel 2024, ha celebrato 25 anni di carriera con un tour nelle più grandi arene italiane (Unipol Forum Milano, Unipol Arena Bologna, Inalpi Arena Torino, Rock in Roma 2024) facendo registrare sold-out ovunque.