Sandra Bullock

L'attrice premio Oscar apre il suo primo profilo social con un video ironico, mentre cresce l'attesa per il ritorno del cult anni Novanta.

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Sandra Bullock debutta su Instagram e lo fa con un gesto cinematografico.

Nel video pubblicato sul social network, l'attrice prepara un margarita nel frullatore, accompagnando le immagini con una frase evocativa: «Da qualche parte è mezzanotte...», citazione di una scena iconica di «Amori & incantesimi».

Il debutto non passa inosservato. Tra i primi a commentare c'è Sarah Paulson, che scrive entusiasta: «Eccola!!!!». Poco dopo arriva anche il benvenuto di Jennifer Aniston, che scherza: «Qualcuno che amiamo molto è appena arrivato su Instagram... Ti piacerà».

Tempistiche chiare

Bullock non ha spiegato le ragioni della sua scelta, ma il tempismo coincide con il ritorno sulla scena pubblica. Nella stessa giornata, infatti, l'attrice è apparsa insieme a Nicole Kidman al panel Warner Bros. del CinemaCon per anticipare il sequel di «Amori & incantesimi».

«I fan possono aspettarsi margarita di mezzanotte, salti dal tetto e anche il passato che torna a bussare», ha dichiarato Kidman, secondo quanto riportato da Deadline.

Diretto da Susanne Bier, il film vedrà le due attrici riprendere i ruoli di Sally e Gillian Owens. Nel cast anche Joey King, Lee Pace e Maisie Williams. L'uscita è prevista per l'11 settembre.

Bullock, oggi 61 anni, si è allontanata da Hollywood dopo la morte del compagno Bryan Randall, scomparso nell'agosto 2023 a 57 anni dopo una lunga malattia.