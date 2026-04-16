Via da Hollywood dal 2023Sandra Bullock debutta su Instagram con un video ironico, verso il ritorno sulla scena?
Covermedia
16.4.2026 - 09:30
L'attrice premio Oscar apre il suo primo profilo social con un video ironico, mentre cresce l'attesa per il ritorno del cult anni Novanta.
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16.04.2026, 09:30
16.04.2026, 09:42
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Sandra Bullock debutta su Instagram e lo fa con un gesto cinematografico.
Nel video pubblicato sul social network, l'attrice prepara un margarita nel frullatore, accompagnando le immagini con una frase evocativa: «Da qualche parte è mezzanotte...», citazione di una scena iconica di «Amori & incantesimi».
Il debutto non passa inosservato. Tra i primi a commentare c'è Sarah Paulson, che scrive entusiasta: «Eccola!!!!». Poco dopo arriva anche il benvenuto di Jennifer Aniston, che scherza: «Qualcuno che amiamo molto è appena arrivato su Instagram... Ti piacerà».
Bullock non ha spiegato le ragioni della sua scelta, ma il tempismo coincide con il ritorno sulla scena pubblica. Nella stessa giornata, infatti, l'attrice è apparsa insieme a Nicole Kidman al panel Warner Bros. del CinemaCon per anticipare il sequel di «Amori & incantesimi».
«I fan possono aspettarsi margarita di mezzanotte, salti dal tetto e anche il passato che torna a bussare», ha dichiarato Kidman, secondo quanto riportato da Deadline.
Diretto da Susanne Bier, il film vedrà le due attrici riprendere i ruoli di Sally e Gillian Owens. Nel cast anche Joey King, Lee Pace e Maisie Williams. L'uscita è prevista per l'11 settembre.
Bullock, oggi 61 anni, si è allontanata da Hollywood dopo la morte del compagno Bryan Randall, scomparso nell'agosto 2023 a 57 anni dopo una lunga malattia.