Sandra Lee, meglio nota come la dottoressa Schiacciabrufoli. IMAGO/Avalon.red

La dermatologa protagonista del programma «Dr. Pimple Popper» su Real Time ha rivelato di aver dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione per recuperare le funzioni motorie e del linguaggio. «Ma ancora oggi mi accorgo di non parlare come prima», confessa.

Hai fretta? blue News riassume per te Sandra Lee, conosciuta come la «dottoressa schiacciabrufoli» del programma su Real Time «Dr. Pimple Popper», ha avuto un ictus ischemico mentre girava le nuove puntate.

L'episodio ha costretto la produzione a una pausa forza dalle riprese durata cinque mesi.

La dermatologa ha quindi dovuto seguire una terapia con farmaci e fisioterapia per ritrovare mobilità e coordinazione.

La dottoressa ammette di aver ignorato alcuni segnali di allarme, come ad esempio quelli legati alla pressione sanguigna e al colesterolo, che non erano sotto controllo.

Lee nota ancora qualche difficoltà nella pronuncia e una debolezza al lato sinistro del corpo. «Mi accorgo che non parlo esattamente come prima», ha confessato la dermatologa-star. Mostra di più

Sandra Lee, volto noto della televisione americana, ma conosciutissima anche alle nostre latitudini come la «dottoressa schiacciabrufoli» del suo programma su Real Time «Dr. Pimple Popper», ha rivelato di aver avuto un grave problema di salute.

La dermatologa è infatti stata colpita da un ictus ischemico mentre girava le nuove puntate del suo show, nel quale si ritrova a fronteggiare insoliti disturbi della pelle e del viso. L'episodio ha costretto la produzione a una pausa durata cinque mesi.

La Dr. Pimple Popper, com'è conosciuta in inglese, ha raccontato la sua esperienza a «People», parlando del lungo percorso di recupero.

I segnali sul set

Tutto è iniziato il 20 novembre nel suo studio a Upland, in California. Durante una visita la dottoressa ha avvertito qualcosa di strano. «Ho avuto una sorta di vampata di calore, non mi sentivo più me stessa», ha raccontato.

Tornata a casa, i sintomi sono peggiorati con dolori forti a una gamba. La 55enne ha avuto difficoltà persino a scendere le scale.

Il giorno successivo si è accorta di un problema nel parlare. «Ho pensato: "Oddio, sto avendo un ictus?"», ha ricordato.

La risonanza magnetica ha poi confermato l'ictus ischemico, una condizione che blocca l'afflusso di sangue al cervello. Lee ha quindi dovuto seguire una terapia con farmaci e fisioterapia per ritrovare mobilità e coordinazione.

«Mi accorgo che non parlo esattamente come prima»

La dottoressa, con il senno di poi, ammette di aver ignorato alcuni segnali di allarme, come ad esempio quelli legati alla pressione sanguigna e al colesterolo, che non erano sotto controllo.

A questi fattori si è aggiunto poi lo stress dovuto al lavoro con i pazienti e lo show televisivo. «È molto stressante aprirsi. Soprattutto come chirurgo, vuoi sempre dimostrare di essere forte», spiega.

Nonostante le cure, ancora oggi i sintomi non sono del tutto spariti. Lee nota ancora qualche difficoltà nella pronuncia e una debolezza al lato sinistro del corpo. «Mi accorgo che non parlo esattamente come prima», ha confessato la dermatologa-star.

Nonostante questo, il suo ottimismo resta intatto: «Sono quasi tornata quella di prima. Quanto successo mi ha fatto capire davvero quanto sia preziosa la vita», ha concluso.