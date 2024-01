Sandra Milo

Scomparsa all'età di 90 anni, la camera ardente dell’ionica attrice è stata allestita alla Protomoteca del Campidoglio.

Si terranno oggi mercoledì 31 gennaio a Roma i funerali di Sandra Milo, iconica attrice scomparsa a 90 anni.

In omaggio alla musa di Federico Fellini, il comune di Roma ha offerto la Protomoteca del Campidoglio per allestire la camera ardente.

Accompagnata dai tre figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, Sandra è arrivata con una corona di fiori bianchi sulla bara.

I funerali si svolgeranno oggi alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Roma.

«È qui che ha trovato la sua fortuna, il suo successo, ma soprattutto l’amore del pubblico. Lei ha sempre condiviso tutto. Molti di voi – ha detto ieri alla stampa la figlia Debora giornalista Rai, ringraziando il sindaco Gualtieri –, lo hanno documentato: gioie, dolori, ascese, ricadute, successi. Ha pagato in prima persona i suoi errori, non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte l’ha osannata, a volte dimenticata, così come pure tanti altri ambiti diciamo artistici.

Lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne è andata da questo mondo senza nemmeno una casa di proprietà», racconta Debora come riportato dall’Ansa.

«Ha sempre donato a chi aveva più bisogno perché era una donna che è stata sfollata durante l’ultima guerra, cresciuta con la nonna e la sorella, capofamiglia da quando aveva 12 anni. Ha sempre lavorato, non si è mai fermata. E ha cresciuto tre figli in assoluta solitudine».

Covermedia