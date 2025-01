Sandra Milo

Il 29 gennaio 2024, il mondo del cinema ha detto addio a Sandra Milo, scomparsa all'età di 90 anni. Attrice iconica e musa di Federico Fellini, la Milo ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano.

Covermedia Covermedia

A un anno dalla sua scomparsa, il ricordo di Sandra Milo rimane vivo. Nata Salvatrice Elena Greco l'11 marzo 1933 a Tunisi, ha esordito nel mondo del cinema nel 1955 accanto ad Alberto Sordi ne «Lo scapolo».

La svolta nella sua carriera è arrivata nel 1963, quando Federico Fellini l'ha scelta per interpretare la sensuale amante di Marcello Mastroianni in «8½». Questo ruolo le ha valso il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Successivamente, ha collaborato nuovamente con Fellini in «Giulietta degli spiriti», consolidando la sua posizione nel cinema italiano.

Una vita privata spesso sotto i riflettori

Oltre alla sua carriera cinematografica, la Milo è stata al centro dell'attenzione mediatica per le sue relazioni sentimentali. Ha avuto una lunga e discussa relazione con Fellini, durata 17 anni, e un legame con Bettino Craxi. La sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori, rendendola una figura affascinante e complessa.

Nel corso della sua vita, Sandra ha affrontato diverse sfide, tra cui problemi finanziari e truffe che l'hanno coinvolta. Nonostante le difficoltà, ha sempre mostrato una straordinaria resilienza, continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo e mantenendo un forte legame con il suo pubblico.

La sua eleganza, il suo talento e la sua personalità carismatica continuano a ispirare generazioni di spettatori e artisti. Il suo contributo al cinema italiano è inestimabile, e la sua eredità artistica perdura nel tempo.