Hazel Brugger e Sandra Studer sono state invitate, in qualità di ospiti, al «Donntschtig-Jass» di Klosters. Nella trasmissione televisiva di SRF, Studer ha rivelato di essere caduta durante l'Eurovision Song Contest e di essersi ferita alla spalla.

La conduttrice e cantante ha rivelato di essersi infortunata durante l'Eurovision Song Contest (ESC) di Basilea: «Sono scivolata durante la seconda semifinale e sono caduta dalle scale».

Secondo Brugger, le due padrone di casa dell'ESC stanno pianificando altri progetti comuni: «Vogliamo offrire un Fritigs-Jass per riempire il vuoto tra giovedì e sabato». Mostra di più

Tempo da cani al «Donnschtig-Jass» di giovedì a Klosters nei Grigioni, ma né la troupe televisiva guidata da Rainer Maria Salzgeber e Stefan Büsser né le ospiti famose si sono lasciate rovinare l'umore.

Durante la trasmissione della SRF, Hazel Brugger e Sandra Studer sono raggianti. Le due presentatrici dell'Eurovision Song Contest (ESC) sono chiaramente felici di rivedersi dopo due mesi e mezzo.

«A chi si sono rotte le acque?», scherza la comica mentre si siede sulla panchina bagnata. Le due conduttori ripercorrono la loro collaborazione: come si sono conosciute e cosa pensano l'una dell'altra.

Studer «ha subito preso Brugger nel cuore»

Brugger e Studer non si conoscevano prima del concorso musicale, ma sono andate d'accordo fin dalla prima volta che si sono incontrate. La comica si è presentata con un maglione largo e senza trucco, un fatto che ha colpito la conduttrice e cantante

«L'ho presa subito a cuore. È una persona meravigliosa e senza pretese. Dopo pochi secondi ho capito che era così intelligente che avrei dovuto vestirmi bene quando avrei presentato l'ESC con questa donna. Gentile e calorosa», ha spiegato Studer.

Anche la comica è stata subito conquistata dalla cantante al loro primo incontro: «Sandra è una mega tosta, ha quattro figli per scelta. È resistente e calorosa».

Il risultato? Tra le due donne si è sviluppata un'amicizia, ma l'Eurovision ha lasciato il segno anche in altri modi.

Studer: «Sono caduta dalle scale all'Eurovision»

Quando Studer deve partecipare alla gara di «Hau den Lukas» (una giostra con cui il giocatore colpisce con un martello l'incudine che ne misura poi la forza, ndt) durante il programma televisivo, ammette di essere infortunata e lascia fare il gioco al presentatore.

«Speravo che Hazel potesse colpire di nuovo per me, ma non posso farlo. Sembra una scusa da poco, ma non posso proprio. Mi sono distrutta la spalla all'ESC», afferma la conduttrice.

E continua: «Sono scivolata con i tacchi a spillo nel backstage della seconda semifinale e sono caduta dalle scale. Non è uno scherzo».

Studer ha dovuto presentare l'ESC con i tacchi alti perché altrimenti non sarebbe stata vista in TV con Brugger. La collega è infatti alta 1,80 metri, mentre Sandra è più bassa di 15 centimetri.

O la comica avrebbe dovuto presentarsi in scarpe da ginnastica per tutto il tempo, o la cantante con i tacchi alti. Gli organizzatori dell'evento musicale hanno optato per la seconda opzione, con conseguenze dolorose per Sandra.

Brugger: «Vogliamo offrire un Fritigs-Jass»

Le due donne hanno rubato la scena ai due presentatori. Hanno vinto anche la sfida della pantomima – a mani basse – e dimostrato ancora una volta che sono un duo imbattibile.

Alla domanda su cosa intendono fare dopo il programma televisivo, Brugger risponde seccamente: «Vogliamo offrire un Fritigs-Jass per riempire il vuoto tra il giovedì e il sabato».

L'intervista a Sandra Studer (in tedesco):