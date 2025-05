Sandra Studer mentre si esibisce all'ESC di Basilea. Foto: Keystone

È stata la sfida della sua vita professionale: Sandra Studer ha dato la sua impronta all'ESC di Basilea insieme ad Hazel Brugger e Michelle Hunziker. Il pubblico televisivo e i media si sono trovati d'accordo: la sua è stata una prestazione di livello mondiale.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Le tre presentatrici Hazel Brugger, Michelle Hunziker e Sandra Studer sono le vere vincitrici della 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest.

La loro scelta potrebbe essere stata una sorpresa per alcuni, ma quello che Studer ha fatto alla St. Jakobshalle di Basilea è stato semplicemente di livello mondiale.

«Non ho accettato questo lavoro solo perché volevo condurre un grande show televisivo, ma anche perché sono una fan di questo concorso musicale», ha dichiarato in un'intervista a blue News. Mostra di più

Sandra Studer, congratulazioni!

Grazie, caro Bruno. Mi sono accorta solo dopo che un amico mi ha inviato uno screenshot che avevi scritto una cosa così bella su di me su blue News dopo la prima semifinale dell'ESC. Ti ringrazio molto per questo.

La 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest di Basilea è ormai storia. Sei riuscita a elaborare ciò che ha vissuto in quei cinque giorni?

Sto ancora cercando di assimilare il tutto. Nei primi tre giorni ero ancora in un tunnel tale che pensavo di poter indossare di nuovo un abito da sera e continuare a presentare.

Ma da alcuni giorni a questa parte mi sto rendendo conto della mia reale stanchezza. Non ho dormito molto durante l'ESC. Per questo sono stanca, ma allo stesso tempo felice che tutto sia andato bene.

Ma non soffri di depressione post-ESC, vero?

No. Per me è stato il compimento di un sogno.

L'ESC è stato la realizzazione di uno dei tuoi sogni professionali di sempre.

È vero. In futuro non saprò cosa rispondere quando mi chiederanno quali obiettivi professionali ho ancora (ride). La cosa bella dell'ESC è che non ho fatto questo lavoro solo perché volevo davvero condurre un grande show televisivo, ma anche perché sono una fan di questa competizione musicale.

La cosa positiva è che non è ancora finita. L'anno prossimo ci sarà un altro ESC e potrò partecipare di nuovo all'evento. E sai una cosa? Mi piacerebbe andare in Austria per assistere alla finale come spettatrice. Non l'ho mai fatto prima. Quindi questo sarebbe un nuovo obiettivo che potrei pormi (ride).

Molti spettatori e media sono d'accordo: voi tre presentatrici avete fatto molto bene all'ESC. Ora ci puoi svelare il segreto del vostro successo?

Posso dire questo: non è stato controllato o pianificato in alcun modo. È successo che Hazel e io siamo andate molto d'accordo fin dalla prima volta che ci siamo incontrate. È davvero un grande dono che ci piacciamo e che siamo riuscite a lavorare così bene insieme.

Oltre a tutti i preparativi e alle prove in vista dei tre spettacoli dal vivo, abbiamo anche trascorso molto tempo insieme. Abbiamo fatto colazione, siamo andate in bicicletta e abbiamo persino condiviso il guardaroba. Credo che alla fine anche i telespettatori si siano resi conto che andavamo molto d'accordo.

E poi è arrivata Michelle Hunziker...

... che ci ha rafforzato nella finale. Michelle ha anche fatto molto per parlare del concorso anche nel periodo precedente il suo arrivo. Per me lei è l'incarnazione del mondo dello spettacolo. E ci siamo anche divertite molto con lei.

Unica pecca: dopo il momento clou della prima semifinale con il fantastico numero musicale «Made in Switzerland», l'una o l'altra allusione autoironica è caduta un po' nel vuoto negli spettacoli successivi.

Il programma dello show finale dell'ESC è strutturato in modo così chiaro che il presentatore non ha praticamente alcun margine di manovra. Per questo sapevamo fin dall'inizio che se volevamo creare qualcosa di nostro, doveva accadere in semifinale.

Ma, naturalmente, dopo che Hazel e io ci siamo rese conto del successo di pubblico di «Made in Switzerland», eravamo ben consapevoli che alcuni sarebbero rimasti un po' delusi a non vederla nella serata finale.

D'altra parte, non potevamo aspettarci che la canzone raggiungesse un tale successo in anticipo.

Oltre alle due semifinali e alla finale, avete dovuto presentare anche altri spettacoli. Quanti ce ne sono stati in totale la scorsa settimana?

Oltre ai tre spettacoli dal vivo, ogni semifinale e la finale vengono provate tre volte. Si tratta di prove individuali senza interruzioni.

Ciò significa che Hazel Brugger e te avete condotto dodici spettacoli completi in sei giorni...

... e sempre in costume completo, cioè in abito da sera e perfettamente truccate e acconciate.

Con così tante apparizioni, non c'era il rischio che i vestiti si sporcassero o addirittura si rompessero?

Certo che c'era questo rischio, ma Hazel e io avevamo una fantastica squadra di costumisti che si occupava di tutto. Non riesco a ricordare quante volte i miei abiti sono stati modificati nel periodo precedente al concorso.

Infine, vorrei chiederti di rivelare tre segreti ai lettori di blue News: è vero che sei riuscita a stento a trattenere le lacrime quando ha dovuto annunciare gli zero punti dei telespettatori per la canzone svizzera di Zoë Më?

Non ero sull'orlo delle lacrime, ma ero scioccata. Non credo che sia mai successo prima che un artista si trovi al secondo posto dopo il voto della giuria e poi riceva zero punti dal pubblico televisivo.

Quando i zero punti per Zoë Më sono apparsi sullo schermo di fronte a me, ho avuto un breve momento di shock prima di rendermi conto: «Cavolo, ora sono io che deve rendere pubblico questo brutto risultato».

E sapete cosa? All'inizio ho pensato davvero che il numero zero sullo schermo fosse un errore, perché qualcuno aveva dimenticato di inserire correttamente il punteggio. Ma poi l'uomo nel mio orecchio ha confermato: «Zero punti... dillo!».

Quando potrà finalmente essere ascoltata in streaming su Spotify e co. la canzone «Made in Switzerland»?

Proprio ieri ho posto la stessa domanda a Lukas Hobi, uno dei creatori della canzone e cantante del gruppo Bliss. Lui si è messo a ridere e ha risposto: «Ora sei la 157.000esima persona che me lo chiede». Ma poi mi ha rassicurato dicendo che ci stavano lavorando e che non sarebbe passata un'eternità prima che la canzone potesse essere trasmessa in streaming.

Hai già concordato con Hazel Brugger e Michelle Hunziker quando vi rivedrete per brindare al vostro successo all'ESC senza il clamore dei media e degli altri?

Hazel e io abbiamo sempre detto che prima o poi avremmo voluto andare a trovare Michelle nella bellissima Milano. Quando ci siamo salutate domenica scorsa, abbiamo persino deciso che avremmo portato con noi i nostri figli. Tuttavia, non so ancora quando questo incontro avrà effettivamente luogo.

Ma una cosa è già certa: Hazel e io ci rivedremo in estate. La data è già stata fissata.