Sangiovanni

Il 9 aprile è uscito il nuovo singolo di Sangiovanni, primo tassello del suo ritorno dopo la pausa annunciata a febbraio 2024. A «Che tempo che fa» il cantante si racconta con sincerità: «Non riuscivo più a fingere, ora torno alla luce».

Covermedia Covermedia

«Che bello». Così Sangiovanni ha accolto l'applauso del pubblico nello studio di Che tempo che fa, subito dopo aver cantato in anteprima il nuovo singolo «Luci allo xeno», uscito ieri, 9 aprile.

Camicia nera, cravatta a righe e un sorriso che sa di liberazione, Giovanni Pietro Damian, 22 anni, ha riportato la sua musica in scena dopo mesi di silenzio e fragilità.

«Allora sono ancora capace», ha detto tra l'emozione e il sollievo.

La ripartenza dopo un momento di fragilità

È il primo brano scritto dopo il suo ritorno in studio. E non è un caso che il verso d'apertura sia: «È uscito per strada per vedere i colori dell'alba».

«Racconta il desiderio di tornare alla luce», ha spiegato il cantante, «è un pezzo positivo, da ballare, ma nasce da un momento molto personale».

Il riferimento è al post del 15 febbraio 2024, con cui aveva annunciato a sorpresa una pausa dalla musica e dagli impegni pubblici. «Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo», aveva scritto, dopo Sanremo e dopo aver presentato «Finiscimi», un brano dedicato all'ex compagna Giulia Stabile.

Una dichiarazione di vulnerabilità che aveva rotto un tabù e acceso i riflettori sul tema della salute mentale tra i giovani.

«Quello che m'è successo è comune a molti giovani»

A Fabio Fazio ha raccontato quel periodo con semplicità: «Avevo bisogno di tempo per me. Di fare cose normali. Ho persino preso la patente». Il conduttore ha sorriso: «Se hai superato l'esame, puoi superare qualunque cosa».

Ma oltre l'ironia, c'è la consapevolezza di chi ha vissuto un passaggio delicato. «Penso che quello che mi è successo sia comune a tanti giovani. Più che trovare le cause, bisogna trovare le soluzioni. La musica e la terapia mi hanno aiutato tantissimo. Conoscere sé stessi è importante. Bisogna imparare ad avere empatia. A essere più sensibili».

Il concerto del 2 aprile a Roma è stato il primo passo concreto, seguito ora dalla pubblicazione di un brano che segna un nuovo inizio. «Hai vissuto tre vite: prima di Amici, durante Amici e dopo. Ora inizia la quarta», ha osservato Fazio. «Speriamo sia felicissima».

Per il momento, nessun album in arrivo, ma tante canzoni in cantiere, dopo successi come «Malibu», «Tutta la notte» e «Lady».