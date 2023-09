Gigi D'alessio

Secondo un’indiscrezione circolata in rete nell’ultimo periodo l’artista napoletano dovrebbe affiancare il presentatore Rai sul palco dell’Ariston.

Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo 2024 come co-conduttore di Amadeus?

L’ex compagno di Anna Tatangelo ha smentito il rumors a Radio Subasio, nel corso del live che ha inaugurato la nuova stagione del fortunato programma dal titolo «Radio Subasio Music Club».

«Io a Sanremo? – ha sorriso rispondendo alla richiesta del conduttore Gianluca Giurato di un commento sulle recenti indiscrezioni rimbalzate sui media – se fosse stato vero lo avrei detto; magari!».

«Sarebbe un onore – ha aggiunto – ma il rapporto che ho con Amadeus è leale, cosa non usuale nel nostro ambiente, e lui mi avrebbe chiamato per dirmi eventualmente ›Gigi ti va di fare questa cosa?’. Quando escono queste notizie random sono fake».

Per ora Amadeus non ha fornito alcuna anticipazione sul suo quinto Festival di Sanremo. La prossima edizione dello show andrà in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio 2024.

Covermedia