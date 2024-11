Carlo Conti

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival, la prima dopo il lungo periodo di successo di Amadeus.

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2025.

Carlo Conti ha annunciato alla Milano Music Week che i big saranno più di 24 e che ne ha già una ventina certi, ma sta aspettando la scadenza per il rush finale. «Avevamo previste 24 canzoni e le aumenteremo – ha spiegato il direttore artistico e conduttore – Non ne potrò mettere 40 perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre».

«In questi giorni ascoltare tutti i big è difficilissimo, il succo per me – ha ammesso Conti – è questo momento in cui si stringe la rete della selezione e devi scegliere i protagonisti, questa è la bistecca che metti sul piatto, il resto è contorno, se la bistecca non è buona il festival non funziona. E prendo un festival in forma strepitosa pensando al grande lavoro fatto da Amadeus in questi anni».

Per quanto riguarda le recenti edizioni del festival il volto Rai ha però precisato: «Non guardo confronti, lo share è passato, Sanremo parte da zero, anche perché lo share cambia dal primo gennaio e non sarà paragonabile, lo facciamo inoltre nella serata delle partite e per di più dal primo gennaio raddoppieranno anche il numero di copie per dischi oro e platino, quindi non si potrà scrivere 'questo batte quello', cose assurde e superate, la cosa più importante è regalare belle canzoni agli italiani, poi, punto più o punto meno, alla mia veneranda età è una questione che ho superato».

I cantanti e i brani in gara saranno annunciati domenica primo dicembre alle 13.30 al Tg1.

