Francesca Michielin in stampelle durante la sfilata degli artisti in gara al Festival di Sanremo sul green carpet inaugurale. KEYSTONE

La cantautrice Francesca Michielin si è infortunata durante le prove, ma rassicura i fan: «Ci vediamo sul palco!»

Covermedia Covermedia

Sanremo 2025 si apre con il primo imprevisto: durante le prove al Teatro Ariston, Francesca Michielin è caduta dalle scale, riportando un infortunio alla gamba destra.

Un piccolo incidente che non ha però scalfito la sua determinazione: la cantante ha già confermato che stasera, martedì 11 febbraio, sarà regolarmente in gara con il brano «Fango in paradiso».

Con la solita ironia, Michielin ha raccontato l'accaduto sui social, postando una foto con un tutore alla gamba e il suo portafortuna, l'omino Michelin, tra le braccia: «Non c'è nessun grado di separazione tra me e le scale dell'Ariston: sono caduta anche stavolta». Poi ha aggiunto: «Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire».

Francesca sarà sul palco dell'Ariston

Per la terza volta in gara, ma con la stessa grinta di sempre la cantante è una delle protagoniste più attese di questa edizione.

Dopo il debutto nel 2016 con «Nessun grado di separazione» (con cui conquistò il secondo posto) e la partecipazione nel 2021 insieme a Fedez con «Chiamami per nome», la cantautrice torna in gara con un brano che promette di emozionare.

Nonostante la caduta, i fan possono stare tranquilli: Francesca sarà sul palco, pronta a incantare il pubblico con la sua voce e la sua musica.