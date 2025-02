Alessia Marcuzzi, Carlo Conti e Alessandro Cattelan possono sorridere: il loro Festival va a gonfie vele KEYSTONE

La penultima serata del festival è stata seguita da 13.575.000 spettatori con il 70,8% di share: battuto Amadeus e stabilito un nuovo record nell'era Auditel.

Covermedia Covermedia

Boom di ascolti per Sanremo 2025.

La serata delle cover è stata seguita da 13.575.000 spettatori con il 70,8% di share: si tratta della media più alta dell'era Auditel. Battuto il precedente record, stabilito lo scorso anno da Amadeus, che aveva raggiunto nella quarta serata il 67.8% di share.

Come riporta l'ANSA, il picco in valori assoluti è stato raggiunto alle 21:57, con 18 milioni di spettatori durante l'esibizione di Serena Brancale con Alessandra Amoroso in «If I ain't got you» di Alicia Keys. Il picco in share invece è stato raggiunto all'1:24, con il 76.1% durante la premiazione di Giorgia e Annalisa, aggiudicatesi la serata delle cover con «Skyfall».

Numeri da record insomma per Carlo Conti, che stasera condurrà la finalissima. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Per i bookmakers i favoriti sono Olly e Giorgia, dati a 3,50, seguiti da Simone Cristicchi, la cui vittoria è quotata a 4,00. L'outsider è la sorpresa del festival, Lucio Corsi.