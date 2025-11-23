  1. Clienti privati
Italia Carlo Conti annuncerà i big in gara a Sanremo il 30 novembre

Covermedia

23.11.2025 - 13:00

Carlo Conti
Carlo Conti

Slitta la data dell'annuncio dei 30 cantanti in gara dopo la morte di Ornella Vanoni.

Covermedia

23.11.2025, 13:00

23.11.2025, 13:14

Carlo Conti annuncerà i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 tra una settimana esatta.

Il conduttore e direttore artistico leggerà la lista dei 30 big in diretta al TG1 delle 13:30 il 30 novembre.

L'annuncio è slittato di una settimana a causa del lutto che ha colpito il mondo della musica per la morte di Ornella Vanoni, scomparsa all'età di 91 anni venerdì sera per un improvviso malore.

«Avrei dovuto annunciare i nomi al TG1 delle 13:30 ma, proprio per questo lutto che ha colpito il mondo della musica, ho preferito rimandare a domenica prossima, il 30 novembre», ha dichiarato Conti, presente alla Milano Musica Week 2025.

Sarà il Sanremo dei ricordi: oltre a Ornella Vanoni, il 2025 ha portato via anche Pippo Baudo, il maestro Beppe Vessicchio e le gemelle Kessler.

Tra i papabili al festival del 2026, che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, ci sono Emma, Levante, Malika Ayake, Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Amara, Tedua, Chiello, Luchè, Rancore, Clementino, Bresh e Settembre. In bilico la presenza di Angelina Mango, Madame e Alfa.

