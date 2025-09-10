  1. Clienti privati
Ecco quando sarà Carlo Conti svela le prime novità su prossimo Sanremo

Covermedia

10.9.2025 - 11:00

Carlo Conti
Carlo Conti

Date ufficiali, novità per «Sanremo Giovani» e indizi sui brani: cosa ha detto al Tg1 il direttore artistico.

Covermedia

10.09.2025, 11:00

10.09.2025, 11:16

Carlo Conti ha già scucito i primi gossip su «Sanremo 2026», anticipando che la selezione sarà «difficilissima».

Dopo l'accordo tra Rai e Comune, il Festival resta all'Ariston: le cinque serate sono fissate da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, con un'intesa triennale tra le parti.

Capitolo Giovani: cambia l'età. Il regolamento 2025 alza il tetto a 28 anni (dai 16 ai 28) e prevede audizioni e quattro appuntamenti tv per arrivare a quattro artisti sul palco dell'Ariston. Conti rivendica il format come trampolino e annuncia «mesi intensi» di lavoro.

Il direttore artistico ribadisce ai microfoni di Rai News anche un punto di metodo già espresso in primavera: «Il prossimo Sanremo? Qualcuno inizia già a mandarmi le canzoni», segnale di una macchina produttiva già avviata.

Come da prassi, i nomi dei Big saranno svelati al Tg1. Intanto la commissione ascolta le proposte, puntando a un cast variegato e popolare, in linea con gli obiettivi editoriali Rai.

Per aggiornamenti su regolamento, scadenze e selezioni restano i canali ufficiali della Rai anche online e le edizioni del Tg1: qui arriveranno le comunicazioni-chiave, dai Giovani ai Big, fino alle novità di scaletta e ospiti.

