Sanremo 2026 Laura Pausini riaccende il dibattito con un duetto destinato a far scintille

Covermedia

27.1.2026 - 11:00

Laura Pausini
Laura Pausini

Duetto confermato, ma la cover resta «sotto osservazione».

Covermedia

27.01.2026, 11:00

27.01.2026, 11:10

A poche settimane da Sanremo 2026, Laura Pausini riaccende il dibattito con una scelta destinata a far discutere. Il duetto con Achille Lauro su «16 marzo», inserito nel nuovo album «Io canto 2», è già tra i momenti più attesi – e divisivi – della prossima edizione.

La cantante faentina, oltre 30 anni di carriera e una solida dimensione internazionale, ha deciso di reinterpretare un brano pubblicato da Lauro nel 2020, unendo due percorsi artistici distanti ma ugualmente centrali nel pop italiano contemporaneo.

L'annuncio ha però coinciso con nuove polemiche legate alle cover del progetto, in particolare «La dernière chanson (Due vite)», versione in francese e italiano del brano di Marco Mengoni, vincitore del Festival 2023.

«Ogni canzone che canto nasce dal rispetto per chi l'ha scritta»

Sui social, la Pausini ha voluto chiarire personalmente il senso dell'operazione, scrivendo: «Ogni canzone che canto nasce dal rispetto per chi l'ha scritta e per chi l'ha amata. Reinterpretare non significa cancellare, ma raccontare con la propria voce».

Una posizione ribadita anche in interviste riprese da Radio Italia e Leggo.it, che parlano di un progetto pensato come omaggio e non come sfida artistica.

Secondo fonti Rai citate da Adnkronos, non emergono criticità regolamentari e il duetto resta pienamente confermato, pur in un clima di forte attenzione mediatica.

Dopo Sanremo 2026, Laura sarà impegnata nella promozione europea di «Io canto 2» e nella partecipazione alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026, uno degli appuntamenti istituzionali più rilevanti della sua stagione.

