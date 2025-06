Fabio Rovazzi

L'artista rompe gli indugi: «Come co-conduttore mi ci vedo benissimo».

Fabio Rovazzi ha lanciato il primo segnale: vorrebbe salire sul palco dell'Ariston non come cantante, ma come co-conduttore accanto a Carlo Conti.

Lo ha dichiarato in un'intervista a Oggi, in cui ha escluso l'ipotesi di gareggiare – «bisogna avere il pezzo giusto» – ma si è detto perfettamente a suo agio nel ruolo di spalla: «Mi ci vedo benissimo».

Carlo Conti, nel frattempo, è già immerso nei preparativi. Dopo l'annuncio ufficiale del suo ritorno a Sanremo (alla guida fino al 2026), ha dichiarato di aver iniziato ad ascoltare i primi brani da selezionare.

«Da giugno comincio a riceverli, e da lì inizia l'insonnia», ha detto con il consueto understatement.

Ci saranno Panariello e Pieraccioni?

Il Festival del 2026 sarà posticipato alla fine di febbraio per non sovrapporsi alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Si parla già di una possibile «reunion toscana» con Panariello e Pieraccioni come ospiti speciali, mentre tra le voci femminili spunta anche il nome di Nathalie Guetta.

Rovazzi rappresenterebbe l'anello di congiunzione tra il Festival e il pubblico social, più giovane e digitalizzato. Una scelta pop, fuori dagli schemi, ma potenzialmente efficace.