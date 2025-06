Carlo Conti condurrà il festival anche il prossimo anno.

La 76esima edizione del festival si terrà dal 24 al 28 febbraio. Nelle settimane precedenti la Rai intende garantire massima visibilità ai Giochi di Milano e Cortina.

Inizialmente la kermesse si sarebbe dovuta svolgere come di consueto attorno alla seconda settimana di febbraio, ma la Rai ha preferito far slittare il festival per offrire maggiore spazio ai Giochi Olimpici.

Attenzione massima sulle Olimpiadi

Le Olimpiadi invernali sono in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo: un evento a cui la Rai intende garantire la massima visibilità, con dirette fiume dai luoghi in cui si terranno le gare.

Uno scenario analogo si era presentato anche in occasione di Sanremo 2025, che si è svolto tra l'11 e il 15 febbraio, e non dal 4 all'8 febbraio come da programma, per evitare uno scontro con le partite di Coppa Italia, in onda su Mediaset.

Un'esclusiva Rai

La Rai è l'unico broadcaster che ha partecipato al bando per la realizzazione delle prossime tre edizioni di Sanremo.

Sanremo 2026 vedrà ancora una volta Carlo Conti nel ruolo di conduttore e direttore artistico. L'anno successivo Conti potrebbe rimanere come direttore artistico, affidando però la guida della show a un altro conduttore. La Rai punta forte sul nome di Stefano De Martino, reduce dalla trionfale edizione di «Affari Tuoi».