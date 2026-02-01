Sanremo 2026Svelati i duetti della serata cover: Belen e Fagnani nel cast
1.2.2026 - 13:00
Il festival è in programma dal 24 al 28 febbraio.
Sono stati svelati i duetti della serata dedicata alle cover di Sanremo 2026.
Tante le sorprese, a partire dalla presenza di Belen Rodriguez e Francesca Fagnani. La showgirl (con Roy Paci) accompagnerà Samurai Jay nell'interpretazione di «Baila Morena», hit portata al successo da Zucchero.
Duetto tutto romano invece per Fulminacci, accompagnato sul palco dell'Ariston dalla conduttrice di «Belve» sulle note di «Parole, parole».
Cristina D'Avena e le Bambole di pezza interpreteranno «Occhi di gatto», mentre dopo oltre 20 anni tornano a far parlare di sé le Las Ketchup, che accompagneranno Elettra Lamborghini nella loro hit assoluta «Aserejé»
Fedez e Marco Masini, tra i favoriti per la vittoria finale, invece avranno al loro fianco nella serata cover Stjepan Hauser con cui eseguiranno «Meravigliosa creatura».
Ecco l'elenco completo delle cover di Sanremo 2026:
Arisa, 'Quello che le donne non dicono' con il Coro del Teatro Regio di Parma;
Bambole di Pezza, 'Occhi di gatto' con Cristina d'Avena;
Chiello, 'Mi sono innamorato di te' con Morgan;
Dargen D'Amico, 'Su di noi' con Pupo e Fabrizio Bosso;
Ditonellapiaga, 'The Lady Is a Tramp' con TonyPitony;
Eddie Brock, 'Portami via' con Fabrizio Moro;
Elettra Lamborghini, 'Aserejé' con Las Ketchup;
Enrico Nigiotti, 'En e Xanax' con Alfa;
Ermal Meta, 'Golden Hour' con Dardust;
Fedez & Marco Masini, 'Meravigliosa creatura' con Stjepan Hauser;
Francesco Renga, 'Ragazzo solo, ragazza sola' con Giusy Ferreri;
Fulminacci, 'Parole parole' con Francesca Fagnani;
J-Ax, 'E la vita, la vita' con Ligera County Fam;
Lda & Aka 7even, 'Andamento lento' con Tullio De Piscopo;
Leo Gassmann, 'Era già tutto previsto' con Aiello;
Levante, 'I maschi' con Gaia;
Luchè, 'Falco a metà' con Gianluca Grignani;
Malika Ayane, 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' con Claudio Santamaria;
Mara Sattei, 'L'ultimo bacio' con Mecna;
Maria Antonietta & Colombre, 'Il mondo' con Brunori sas;
Michele Bravi, 'Domani è un altro giorno' con Fiorella Mannoia;
Nayt, 'La canzone dell'amore perduto' con Joan Thiele;
Patty Pravo, 'Ti lascio una canzone' con Timofej Andrijashenko,
Raf, 'The Riddle' con The Kolors;
Sal Da Vinci, 'Cinque giorni' con Michele Zarrillo;
Samurai Jay, 'Baila morena' con Belén Rodríguez e Roy Paci;
Sayf, 'Hit the Road Jack' con Alex Britti e Mario Biondi;
Serena Brancale, 'Besame Mucho' con Gregory Porter e Delia;
Tommaso Paradiso, 'L'ultima luna' con gli Stadio;
Tredici Pietro, 'Vita' con Galeffi, Fudasca & band.