  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sanremo 2026 Svelati i duetti della serata cover: Belen e Fagnani nel cast

Covermedia

1.2.2026 - 13:00

Francesca Fagnani
Francesca Fagnani
Covermedia

Il festival è in programma dal 24 al 28 febbraio.

Covermedia

01.02.2026, 13:00

01.02.2026, 13:07

Sono stati svelati i duetti della serata dedicata alle cover di Sanremo 2026.

Tante le sorprese, a partire dalla presenza di Belen Rodriguez e Francesca Fagnani. La showgirl (con Roy Paci) accompagnerà Samurai Jay nell'interpretazione di «Baila Morena», hit portata al successo da Zucchero.

Duetto tutto romano invece per Fulminacci, accompagnato sul palco dell'Ariston dalla conduttrice di «Belve» sulle note di «Parole, parole».

Cristina D'Avena e le Bambole di pezza interpreteranno «Occhi di gatto», mentre dopo oltre 20 anni tornano a far parlare di sé le Las Ketchup, che accompagneranno Elettra Lamborghini nella loro hit assoluta «Aserejé»

Fedez e Marco Masini, tra i favoriti per la vittoria finale, invece avranno al loro fianco nella serata cover Stjepan Hauser con cui eseguiranno «Meravigliosa creatura».

Ecco l'elenco completo delle cover di Sanremo 2026:

Arisa, 'Quello che le donne non dicono' con il Coro del Teatro Regio di Parma;

Bambole di Pezza, 'Occhi di gatto' con Cristina d'Avena;

Chiello, 'Mi sono innamorato di te' con Morgan;

Dargen D'Amico, 'Su di noi' con Pupo e Fabrizio Bosso;

Ditonellapiaga, 'The Lady Is a Tramp' con TonyPitony;

Eddie Brock, 'Portami via' con Fabrizio Moro;

Elettra Lamborghini, 'Aserejé' con Las Ketchup;

Enrico Nigiotti, 'En e Xanax' con Alfa;

Ermal Meta, 'Golden Hour' con Dardust;

Fedez & Marco Masini, 'Meravigliosa creatura' con Stjepan Hauser;

Francesco Renga, 'Ragazzo solo, ragazza sola' con Giusy Ferreri;

Fulminacci, 'Parole parole' con Francesca Fagnani;

J-Ax, 'E la vita, la vita' con Ligera County Fam;

Lda & Aka 7even, 'Andamento lento' con Tullio De Piscopo;

Leo Gassmann, 'Era già tutto previsto' con Aiello;

Levante, 'I maschi' con Gaia;

Luchè, 'Falco a metà' con Gianluca Grignani;

Malika Ayane, 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' con Claudio Santamaria;

Mara Sattei, 'L'ultimo bacio' con Mecna;

Maria Antonietta & Colombre, 'Il mondo' con Brunori sas;

Michele Bravi, 'Domani è un altro giorno' con Fiorella Mannoia;

Nayt, 'La canzone dell'amore perduto' con Joan Thiele;

Patty Pravo, 'Ti lascio una canzone' con Timofej Andrijashenko,

Raf, 'The Riddle' con The Kolors;

Sal Da Vinci, 'Cinque giorni' con Michele Zarrillo;

Samurai Jay, 'Baila morena' con Belén Rodríguez e Roy Paci;

Sayf, 'Hit the Road Jack' con Alex Britti e Mario Biondi;

Serena Brancale, 'Besame Mucho' con Gregory Porter e Delia;

Tommaso Paradiso, 'L'ultima luna' con gli Stadio;

Tredici Pietro, 'Vita' con Galeffi, Fudasca & band.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
Pirmin Zurbriggen: «È un bene che si gareggi a Crans-Montana». Ecco perché
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Il docufilm «Melania» incassa oltre 8 milioni al botteghino

Altre notizie

Ha speranze di vincere?. Ecco chi è la prima svizzera della storia nominata per i Grammy più prestigiosi

Ha speranze di vincere?Ecco chi è la prima svizzera della storia nominata per i Grammy più prestigiosi

Cinema. Il docufilm «Melania» incassa oltre 8 milioni al botteghino

CinemaIl docufilm «Melania» incassa oltre 8 milioni al botteghino

Eliza Spencer dice «sì». La nipote di Lady Diana si è fidanzata, l'anello ricorda quello della principessa

Eliza Spencer dice «sì»La nipote di Lady Diana si è fidanzata, l'anello ricorda quello della principessa