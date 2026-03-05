Stefano De Martino. Getty

Sanremo 2027 prende forma tra il debutto di Stefano De Martino, i nomi di Antonella Clerici e Maria De Filippi, le voci su Laura Pausini e Vasco Rossi e una Rai che punta dritta alla Gen Z.

Hai fretta? blue News riassume per te Con Stefano De Martino già designato alla guida del Festival 2027, secondo «Vanity Fair» tra i nomi per affiancarlo spicca Antonella Clerici, mentre prende quota anche l’ipotesi Maria De Filippi.

Il Festival appena concluso continua a far parlare per i retroscena legati ad Alba Parietti e per le indiscrezioni su nuovi brani di Laura Pausini firmati da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Secondo «Fanpage.it», la Rai starebbe lavorando a un Sanremo sempre più digitale e orientato alla Gen Z, con una strategia multipiattaforma oltre la tv tradizionale. Mostra di più

Sanremo è appena terminato, ma si sta già disegnando il Festival 2027 con le sue prime dinamiche da prima serata. L'investitura di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico ha acceso immediatamente il dibattito su quale volto femminile potrebbe affiancarlo all'Ariston.

Stando a «Vanity Fair», il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Antonella Clerici, garanzia di esperienza e di un rapporto consolidato con il pubblico.

Ma tra gli addetti ai lavori prende quota anche un'ipotesi dal forte peso simbolico: Maria De Filippi. Se fosse lei la scelta, l'operazione avrebbe un evidente valore narrativo.

De Martino è infatti cresciuto televisivamente sotto la sua ala e ritrovarsi insieme sul palco più importante della tv italiana suonerebbe come una consacrazione definitiva.

Fra Parietti e Laura Pausini

Stando ai media italiani il Festival appena archiviato continua a lasciare strascichi. Alba Parietti, presente come inviata, ha saputo ritagliarsi uno spazio ben oltre il ruolo assegnato.

Presenza scenica marcata e personalità forte, ma secondo indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi non tutto sarebbe filato liscio dietro le quinte de «La Vita in Diretta».

Si parla di richieste impegnative e tensioni organizzative. Nulla di confermato ufficialmente, ma abbastanza per alimentare il retroscena. Parietti, del resto, è abituata a muoversi tra carisma e polemica: una cifra che la accompagna da anni.

Sul versante musicale, invece, le voci riguardano Laura Pausini. Dopo l'esperienza sanremese come co-conduttrice e il recente progetto discografico, si parla di nuovi brani scritti per lei da Vasco Rossi insieme a Gaetano Curreri. Un'eventualità che riporterebbe alla memoria la collaborazione del 2004 con «Benedetta passione».

Vasco, negli ultimi mesi, ha difeso pubblicamente la cantante dalle polemiche, mentre Pausini dal palco dell'Ariston lo ha indicato come riferimento artistico.

Se le indiscrezioni fossero confermate, l'incontro tra la scrittura del rocker e la voce della popstar romagnola potrebbe diventare uno dei prossimi eventi musicali di peso.

Obbiettivo Gen Z

Ma il vero banco di prova per il Festival che verrà potrebbe essere un altro: la sua evoluzione definitiva in evento multipiattaforma.

Negli ultimi anni Sanremo ha rafforzato in modo evidente la propria presenza digitale, con contenuti pensati per i social, backstage diffusi online e un dialogo sempre più stretto con il pubblico under 30, come sottolineato da diverse analisi dei media italiani, tra cui «Fanpage.it».

L'obiettivo, ormai dichiarato nella strategia generale della Rai per i grandi eventi, è ampliare l’audience oltre la sola diretta televisiva tradizionale, trasformando il Festival in un'esperienza che vive anche su TikTok, Instagram e sulle piattaforme on demand.

Se questa traiettoria verrà confermata, il 2027 potrebbe segnare non solo un cambio di conduzione, ma un ulteriore passo verso un Sanremo sempre più crossmediale.