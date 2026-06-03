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Sanremo 2027 Stefano De Martino ridisegna il Festival: una gara per scegliere il rappresentante all'ESC?

Covermedia

3.6.2026 - 11:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino

L'ipotesi di una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest potrebbe riscrivere il Festival senza rinunciare a cover e duetti.

Covermedia

03.06.2026, 11:00

03.06.2026, 11:18

L'Eurovision Song Contest potrebbe entrare direttamente nel Festival di Sanremo. È questa una delle novità su cui starebbe lavorando Stefano De Martino per l'edizione 2027.

Secondo quanto riportato da «La Repubblica», il nuovo direttore artistico starebbe valutando una serata dedicata alla scelta del rappresentante italiano per la manifestazione europea.

L'effetto sarebbe immediato: la serata Cover, indicata negli ultimi giorni tra le possibili vittime della riforma, resterebbe al suo posto. Il venerdì continuerebbe così a essere dedicato a duetti e reinterpretazioni, uno degli appuntamenti più seguiti dell'intera settimana sanremese.

Dietro il progetto ci sarebbe anche Fabrizio Ferraguzzo

Dietro il progetto ci sarebbe anche Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin e figura chiave della nuova squadra musicale. L'idea sarebbe quella di separare la vittoria del Festival dalla corsa europea attraverso una vera e propria «gara nella gara», modellata sul format dell'Eurovision Song Contest.

Non si tratta di un dettaglio secondario. Già prima della nomina, parlando della prospettiva Sanremo, De Martino aveva confidato alla Repubblica: «Sanremo? Per ora è troppo grande. O cresco io o si rimpicciolisce lui».

Per ora non esistono conferme ufficiali da parte della Rai e il regolamento è ancora in fase di definizione. Le prime indiscrezioni, però, delineano già la possibile direzione del nuovo corso: non una rivoluzione nei volti del Festival, ma nelle sue regole.

E il destino della serata Cover potrebbe rappresentare il primo tassello del Sanremo firmato De Martino.

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