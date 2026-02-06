Peppe Vessicchio

Dal 23 al 28 febbraio un hub tra arti, formazione e convivialità.

Peppe Vessicchio torna a Sanremo con «Casa Vessicchio».

Dal 23 al 28 febbraio, in concomitanza con la 76ª edizione del Festival, apre sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31, uno spazio dedicato a creatività, formazione e incontro tra linguaggi artistici.

Il progetto è stato ideato dal compianto maestro Peppe Vessicchio, sviluppato in collaborazione con la sua famiglia e realizzato nel pieno rispetto della sua visione, dopo la scomparsa dell’artista avvenuta lo scorso 8 novembre.

Non una semplice «casa» in senso mondano, ma un contenitore operativo: la presentazione parla di «un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio», con l’ambizione di ospitare incontri, eventi e momenti di crescita condivisa.

Durante la settimana del Festival, «Casa Vessicchio» proporrà format rivolti ad artisti, appassionati e professionisti, mettendo al centro i talenti emergenti e l'accesso a percorsi di apprendimento. Una missione che riflette l'impegno del maestro anche in ambito formativo, in particolare come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della famiglia Vessicchio, di Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli, e con l’organizzazione affidata a Enpi Entertainment e We Agency. Il progetto grafico è stato curato da Bros Creative Studio.