  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non solo musica A Sanremo apre «Casa Vessicchio», progetto del Maestro scomparso a novembre

Covermedia

6.2.2026 - 13:00

Peppe Vessicchio
Peppe Vessicchio

Dal 23 al 28 febbraio un hub tra arti, formazione e convivialità.

Covermedia

06.02.2026, 13:00

06.02.2026, 13:16

Peppe Vessicchio torna a Sanremo con «Casa Vessicchio».

Dal 23 al 28 febbraio, in concomitanza con la 76ª edizione del Festival, apre sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31, uno spazio dedicato a creatività, formazione e incontro tra linguaggi artistici.

Il progetto è stato ideato dal compianto maestro Peppe Vessicchio, sviluppato in collaborazione con la sua famiglia e realizzato nel pieno rispetto della sua visione, dopo la scomparsa dell’artista avvenuta lo scorso 8 novembre.

Non una semplice «casa» in senso mondano, ma un contenitore operativo: la presentazione parla di «un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio», con l’ambizione di ospitare incontri, eventi e momenti di crescita condivisa.

Durante la settimana del Festival, «Casa Vessicchio» proporrà format rivolti ad artisti, appassionati e professionisti, mettendo al centro i talenti emergenti e l'accesso a percorsi di apprendimento. Una missione che riflette l'impegno del maestro anche in ambito formativo, in particolare come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della famiglia Vessicchio, di Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli, e con l’organizzazione affidata a Enpi Entertainment e We Agency. Il progetto grafico è stato curato da Bros Creative Studio.

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
I Moretti scrivono ai dipendenti: «Siete i nostri protetti. Non vi abbandoneremo»

Altre notizie

Spettacolo. Lucia Mascino spiazza il pubblico con «Il sen(n)o»

SpettacoloLucia Mascino spiazza il pubblico con «Il sen(n)o»

Dopo Harry e Liz Hurley. Elton John in tribunale attacca pesantemente il Daily Mail: «Intrusioni ripugnanti»

Dopo Harry e Liz HurleyElton John in tribunale attacca pesantemente il Daily Mail: «Intrusioni ripugnanti»

Non sarà un sequel. Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film su «L'esorcista»

Non sarà un sequelChiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film su «L'esorcista»