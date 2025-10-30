Il format si propone come un trampolino verso il Festival di Sanremo per giovani talenti, offrendo una vetrina televisiva e la possibilità concreta di arrivare all’Ariston.
Il conduttore Gianluca Gazzoli guiderà il percorso insieme al team Rai, dalla Sala A di via Asiago, con dirette anche su RaiPlay e Radio2.
Con l’apertura dell’11 novembre parte così il debutto della nuova generazione pronta a conquistare la scena musicale italiana: il conto alla rovescia è iniziato e la corsa verso Sanremo 2026 prende ufficialmente il via.