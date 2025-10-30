  1. Clienti privati
Musica Al via l’11 novembre la sfida di Sanremo Giovani 2025

Covermedia

30.10.2025 - 13:00

Gianluca Gazzoli
Gianluca Gazzoli

Sanremo Giovani 2025 entra nel vivo: la commissione musicale guidata da Carlo Conti ha selezionato 24 artisti che si sfideranno in quattro puntate a partire dall’11 novembre su Rai 2.

Covermedia

30.10.2025, 13:00

30.10.2025, 13:04

Ogni puntata presenterà sei concorrenti. Al termine di ciascun turno, tre accederanno alla semifinale del 9 dicembre, che determinerà poi i sei finalisti di «Sarà Sanremo» (14 dicembre).

Da questi, soltanto due conquisteranno il pass per la finalissima del Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte.

Tra i 24 selezionati figurano nomi come Mimì (vincitrice di «X Factor 2024»), Nicolò Filippucci, Antonia e Angelica Bove – tutti con brani inediti pronti a misurarsi sul palco televisivo.

Musica. Ecco svelati i cantanti in gara di Sanremo Giovani 2025

MusicaEcco svelati i cantanti in gara di Sanremo Giovani 2025

Il format si propone come un trampolino verso il Festival di Sanremo per giovani talenti, offrendo una vetrina televisiva e la possibilità concreta di arrivare all’Ariston.

Il conduttore Gianluca Gazzoli guiderà il percorso insieme al team Rai, dalla Sala A di via Asiago, con dirette anche su RaiPlay e Radio2.

Con l’apertura dell’11 novembre parte così il debutto della nuova generazione pronta a conquistare la scena musicale italiana: il conto alla rovescia è iniziato e la corsa verso Sanremo 2026 prende ufficialmente il via.

Musica. Ecco le ultime novità sul Festival di Sanremo 2026

MusicaEcco le ultime novità sul Festival di Sanremo 2026

