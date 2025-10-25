  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Musica Ecco svelati i cantanti in gara di Sanremo Giovani 2025

Covermedia

25.10.2025 - 13:00

Gianluca Gazzoli
Gianluca Gazzoli

Tra i partecipanti tanti ex volti noti di talent show come Mimì, vincitrice di «X Factor», e Antonia, finalista dell'ultima edizione di «Amici».

Covermedia

25.10.2025, 13:00

25.10.2025, 13:05

Sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno a Sanremo Giovani, competizione che regalerà a quattro nuovi talenti il pass per il palco dell'Ariston.

Si parte l'11 novembre su Rai 2 per un totale di cinque puntate, le restanti andranno in onda il 18, 25 novembre e 2 dicembre. Il 9 dicembre ci sarà la semifinale che selezionerà i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre.

Cambio alla conduzione, affidata all youtuber e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, che sostituisce Alessandro Cattelan.

La giuria sarà presieduta da Carlo Conti in qualità di Direttore Artistico del festival, e composta dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Musica in TV. Gianluca Gazzoli verso la conduzione di Sanremo Giovani 2025. Ci sarà pure Belen?

Musica in TVGianluca Gazzoli verso la conduzione di Sanremo Giovani 2025. Ci sarà pure Belen?

I cantanti in gara

Tra i cantanti in gara spiccano i nomi di alcuni ex partecipanti di talent show come Mimì, vincitrice della scorsa edizione di «X Factor», e Antonia, finalista dell'ultima edizione di «Amici».

La lista completa degli artisti in gara include Agèlo, Alunno, AMSI, Angelica Bove, Antonia, Axel, Cainero, Caro Wow, Cmqmartina, Cola Siel, Deddè, Disco Club Paradiso, Eyeline, Jeson, Joseph, La Messa, Lea Gavino, Maddalena, Marco Millie, Mimì, Nicolò Filippucci, Nimsay, Occhi, Petit, Principe, Renato D'Amico, Rondine, Seltsam, Senza Cri, Soap, Tära, Tenth Sky, Welo, Xhovana.

Musica. Ecco le ultime novità sul Festival di Sanremo 2026

MusicaEcco le ultime novità sul Festival di Sanremo 2026

I più letti

Corteo antifascista a Lugano, problemi con la viabilità
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
La Russia avrebbe usato il relitto dell'Estonia per delle attività di spionaggio
Brignone guarda alle Olimpiadi ma non solo: «Non posso permettermi un altro stop»
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini

Altre notizie

Lutto nel cinema. Addio a Mauro Di Francesco, il protagonista di «Sapore di Mare»

Lutto nel cinemaAddio a Mauro Di Francesco, il protagonista di «Sapore di Mare»

Chi non dice la verità?. Rebecca Loos, la sedicente amante di David Beckham: «Mi sono sentita ingannata»

Chi non dice la verità?Rebecca Loos, la sedicente amante di David Beckham: «Mi sono sentita ingannata»

Dopo i film di successo. Londra dedica una statua a Bridget Jones

Dopo i film di successoLondra dedica una statua a Bridget Jones