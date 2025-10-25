Gianluca Gazzoli

Tra i partecipanti tanti ex volti noti di talent show come Mimì, vincitrice di «X Factor», e Antonia, finalista dell'ultima edizione di «Amici».

Sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno a Sanremo Giovani, competizione che regalerà a quattro nuovi talenti il pass per il palco dell'Ariston.

Si parte l'11 novembre su Rai 2 per un totale di cinque puntate, le restanti andranno in onda il 18, 25 novembre e 2 dicembre. Il 9 dicembre ci sarà la semifinale che selezionerà i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre.

Cambio alla conduzione, affidata all youtuber e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, che sostituisce Alessandro Cattelan.

La giuria sarà presieduta da Carlo Conti in qualità di Direttore Artistico del festival, e composta dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

I cantanti in gara

La lista completa degli artisti in gara include Agèlo, Alunno, AMSI, Angelica Bove, Antonia, Axel, Cainero, Caro Wow, Cmqmartina, Cola Siel, Deddè, Disco Club Paradiso, Eyeline, Jeson, Joseph, La Messa, Lea Gavino, Maddalena, Marco Millie, Mimì, Nicolò Filippucci, Nimsay, Occhi, Petit, Principe, Renato D'Amico, Rondine, Seltsam, Senza Cri, Soap, Tära, Tenth Sky, Welo, Xhovana.