Sanremo Giovani batte ogni record: 961 domande di partecipazione

Source: Covermedia

Rispetto alla passata edizione c'è stato un incremento di 119 unità, pari al 14 percento.

Con le nuove iscrizioni per la prossima edizione, Sanremo Giovani ha infranto il suo record personale.

Come riportano diverse fonti, quest’anno sul tavolo del direttore artistico Amadeus e della Commissione musicale sono arrivate 961 domande di partecipazione: il numero più alto degli ultimi anni - con un incremento rispetto alla passata edizione di 119 unità, pari al 14 percento.

A guidare la classifica c’è il Lazio con 179 partecipanti.

«A tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani, va il mio grazie e il mio in bocca al lupo», ha dichiarato Amadeus secondo DavideMaggio.

«Abbiamo raggiunto un vero e proprio record di iscrizioni, selezionare i brani più belli sarà un’impresa al tempo stesso difficile ma affascinante. A tutti vanno i complimenti per il lavoro straordinario. Il percorso verso il Teatro Ariston e il Festival di Sanremo inizia, come ogni anno, da voi».

La selezione per determinare i primi 60 artisti che parteciperanno alla kermesse è prevista il 19 e il 20 ottobre, presso la sede di Rai Radio in Via Asiago a Roma. A questi si aggiungerà di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro, il gruppo Watt.