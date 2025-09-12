Saoirse Ronan E Jack Lowden

L'attrice di «Lady Bird» e l'attore di «Slow Horses» sono stati fotografati a Londra con un passeggino.

Covermedia Covermedia

Saoirse Ronan e Jack Lowden sono stati immortalati in un parco di Londra con un passeggino, confermando le indiscrezioni sulla nascita del loro primo figlio.

Le immagini diffuse dal quotidiano «The Irish Sun» hanno subito fatto il giro del web.

Negli scatti, pubblicati giovedì, i due camminano uno accanto all'altra, sorridendo e scambiandosi gesti d'affetto: Lowden spinge il passeggino e accarezza la nuca di Ronan, che guarda con tenerezza all'interno della carrozzina.

La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l'assenza di Saoirse alla première del suo nuovo film «Bad Apples» al Toronto International Film Festival di domenica scorsa appare oggi più comprensibile.

Storia d'amore iniziata sul set di «Maria regina di Scozia»

La 31enne irlandese aveva acceso i primi sospetti in maggio, durante il photocall della crociera 2026 di Louis Vuitton a Cannes, quando era apparsa in un abito lungo di seta con inserti in pizzo. A giugno, ulteriori immagini a Londra l'avevano mostrata con un pancione evidente accanto a Lowden.

La loro storia d'amore è iniziata nel 2018 sul set di «Maria regina di Scozia» e si è coronata con un matrimonio privato a Edimburgo nel luglio 2024. In un'intervista a British Vogue nel novembre dello stesso anno, l'attrice di «Piccole donne» aveva raccontato il suo desiderio di maternità.

«Sono diventata famosa molto giovane, così quando ho trovato il mio compagno ero già pronta. Ho sempre voluto avere un figlio e mi sento abbastanza fortunata da potermi prendere una pausa senza dover rinunciare alla carriera per sempre».