L'attrice di «Piccole donne» entra nel colossale progetto in quattro film dedicato ai Fab Four. Paul Mescal sarà Paul, mentre Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn vestiranno i panni di John, Ringo e George.

Saoirse Ronan si prepara a entrare nell'universo dei Beatles. L'attrice irlandese, quattro volte candidata all'Oscar, interpreterà Linda McCartney, la fotografa e moglie di Paul, nel nuovo biopic dedicato alla leggendaria band di Liverpool.

Secondo quanto riportato da Deadline, Paul Mescal è già stato confermato nel ruolo di Paul McCartney, mentre Sam Mendes dirigerà l'ambizioso progetto composto da quattro film separati, ognuno dedicato a uno dei membri dei Fab Four.

Nel cast anche Harris Dickinson nei panni di John Lennon, Barry Keoghan in quelli di Ringo Starr e Joseph Quinncome George Harrison. La saga, intitolata «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», debutterà nella primavera del 2028, con l'uscita di un film a settimana per tutto il mese di aprile. Resta ancora da definire l'ordine di distribuzione dei titoli.

Ronan, 31 anni, sarà una presenza centrale nel film dedicato a Paul McCartney, anche se non è ancora chiaro se comparirà in brevi cameo nelle altre tre pellicole.

Linda McCartney, moglie di Paul dal 1969, fu una fotografa di talento che collaborò con artisti come Jimi Hendrix, The Rolling Stones e The Doors.

È stata la prima donna a firmare una copertina di «Rolling Stone», oltre a essere un'attivista per i diritti degli animali e una pioniera del vegetarianismo: negli anni '90 fondò il brand «Linda McCartney Foods», specializzato in prodotti meat-free.

Scomparsa nel 1998, a soli 56 anni, dopo una battaglia contro il tumore al seno, Linda continua a essere ricordata per il suo sguardo gentile e il suo impegno nel coniugare arte, etica e amore per la vita.