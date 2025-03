Meghan Markle. KEYSTONE

Meghan Markle, nella sua nuova serie Netflix, spiega come il titolo di Sussex rappresenti un simbolo significativo del legame familiare con il principe Harry e i loro figli, Archie e Lilibet.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle ha sottolineato nella sua serie Netflix quanto il cognome Sussex sia significativo per la sua famiglia.

La duchessa ha spiegato che il titolo reale, conferitole nel 2018, rappresenta un legame speciale con Harry e i loro figli, Archie e Lilibet.

L'uso di un titolo reale come cognome è una tradizione consolidata nella famiglia reale, e con l'ascesa al trono di re Carlo, i figli di Meghan e Harry hanno adottato ufficialmente il cognome Sussex. Mostra di più

Meghan Markle ha recentemente rivelato nella sua nuova serie Netflix, «With Love, Meghan», l'importanza del cognome Sussex nella sua vita quotidiana.

Conferitole dalla regina Elisabetta II il giorno del suo matrimonio con il principe Harry nel 2018, il titolo ha assunto un significato speciale per la 43enne con la crescita della sua famiglia.

Durante un episodio della serie, mentre cucinava con l'amica Mindy Kaling, Meghan ha sottolineato l'importanza del cognome Sussex, correggendo gentilmente Kaling che si riferiva a lei come «Meghan Markle».

Ha spiegato che il cognome rappresenta un legame profondo tra lei, Harry e i loro figli, Archie e Lilibet. Ha condiviso che avere un nome di famiglia comune è significativo, dicendo: «Questo è il nostro nome di famiglia, il nostro piccolo nome di famiglia».

I bimbi iniziano a chiedere come si siano conosciuti

In un'intervista concessa a «People Magazine», Meghan ha espresso quanto ami il fatto che il nome Sussex sia qualcosa che condivide con tutta la sua famiglia.

Archie e Lilibet iniziano a chiedere come si siano conosciuti i loro genitori. La mamma ha dichiarato che la storia della sua relazione con Harry sarà raccontata quando i bambini saranno più grandi, ma per ora il cognome reale è una parte importante della loro storia d'amore.

Ha detto: «Penso che quando i bambini cresceranno, saranno entusiasti di chiedere: "Oh mio Dio, mamma e papà, come vi siete conosciuti?"».

Una tradizione consolidata

L'uso di un titolo reale come cognome è una tradizione consolidata nella famiglia reale. Il principe Harry era conosciuto come «Harry Wales» durante la sua infanzia, mentre i figli del principe William usano ancora «Wales» come cognome.

Inizialmente, i figli di Harry e Meghan erano conosciuti come «Mountbatten-Windsor», un cognome decretato dalla Regina nel 1960. Tuttavia, con l'ascesa al trono di re Carlo, Archie e Lilibet hanno ricevuto i titoli di principe e principessa, adottando il cognome Sussex.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.