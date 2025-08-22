Sydney Sweeney

Tra accuse di sessismo, doppi standard e campagne pubblicitarie sotto attacco, l'attrice di «Euphoria» si ritrova ancora una volta al centro della conversazione globale.

A volte basta un dettaglio insolito per trasformare un lancio beauty in una polemica mondiale. Lo sa bene Sydney Sweeney.

L'attrice di «Euphoria» ha lanciato con il brand Dr. Squatch un sapone destinato a trasformarsi in fenomeno pop: «Sydney's Bathwater Bliss», realizzato con l'acqua del suo bagno.

In pochi secondi il prodotto è andato sold out, ma il clamore non si è fermato alle vendite. È nato invece un «sessismo-gate» che ha diviso il pubblico e scatenato i social.

Molte critiche sono arrivate soprattutto da donne, un aspetto che la 27enne ha definito sorprendente, notando come la reazione fosse molto diversa rispetto all'entusiasmo generato da «Jacob Elordi's Bathwater», una candela lanciata nel 2024 e ispirata al clamore di «Saltburn».

Doppi standard

Nel film, diventato un cult del 2023, una scena virale mostrava Barry Keoghan bere l'acqua del bagno del personaggio interpretato da Elordi. La percezione di due iniziative simili, accolte in modo opposto solo in base al genere, ha riportato al centro del dibattito la questione dei doppi standard.

Pur senza lasciarsi travolgere dalla tempesta online, Sweeney ha riconosciuto che le reazioni del pubblico fanno parte di un dialogo inevitabile con la propria carriera.

Per lei, ogni commento diventa parte di una conversazione più ampia tra celebrity e fan, capace di ridefinire i confini del marketing delle star.

Il sapone non è l'unica polemica recente. La campagna American Eagle che la vede protagonista con lo slogan «Sydney Sweeney has great jeans» è stata accusata da alcuni utenti di nascondere richiami all'eugenetica e a un'esaltazione della bianchezza.

L'azienda ha risposto chiarendo che il messaggio era riferito esclusivamente ai jeans e alla capacità di chiunque di indossarli con sicurezza e personalità.