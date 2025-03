Perché Gene Hackman e la moglie Betsy si erano allontanati da tutti?

Gene Hackman e Betsy Arakawa KEYSTONE

La figlia dell'attore di Hollywood e la madre della pianista rivelano di non aver sentito la coppia da diverso tempo. C'è inoltre discrepanza di dichiarazioni sullo stato di salute del 95enne: era in forma o in declino? Il mistero sulla morte dei due si infittisce.

Hai fretta? blue News riassume per te Si infittisce sempre di più il mistero sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa, trovati senza vita il 26 febbraio 2025 nella loro casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico.

Emergono racconti contrastanti in merito allo stato di salute in cui si trovava l'attore di Hollywood: secondo gli amici, «era relegato in casa», con la moglie 63enne che cercava di mantenerlo attivo, mentre secondo la figlia era in buone condizioni fisiche.

L'unica certezza è che Hackman è deceduto molto tempo prima del ritrovamento del cadavere: il suo pacemaker indica che è venuto a mancare il 17 febbraio, ossia quasi 10 giorni prima.

Entrambi i corpi presentavano segni di decomposizione, con «mummificazione di mani e piedi». Mostra di più

Si infittisce sempre di più il mistero sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa, trovati senza vita il 26 febbraio 2025 nella loro casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico. Anche perché emergono racconti contrastanti in merito alla salute in cui si trovava l'attore di Hollywood.

Secondo quanto riportano «Page Six» e «People», gli amici hanno riferito che il 95enne «negli ultimi due mesi era relegato in casa», con la moglie 63enne che cercava di mantenerlo attivo.

Nonostante le varie difficoltà, la pianista era invece in ottima salute e molto attenta alla dieta del marito, come riferisce invece «TMZ».

Sono invece decisamente diverse le dichiarazioni della figlia Leslie Hackman, secondo la quale il padre era in buone condizioni fisiche, praticando regolarmente pilates e yoga.

Ma la stessa ha però ammesso che nelle ultime settimane non gli aveva parlato e ha accennato a recenti problemi di salute, tra cui uno cardiaco, per cui Hackman aveva un pacemaker.

Non sentivano i parenti da diverso tempo

Anche gli altri famigliari non avevano contatti con la coppia da tempo.

Betsy «non chiamava sua madre da tempo. Di solito le telefonava ogni mese, mentre l'ultima chiamata era stata a ottobre. Ci siamo chiesti come mai», ha detto dal canto suo la governante della madre della pianista, che è affetta da demenza e quindi «si è già dimenticata che la figlia è morta. Era molto turbata» quando lo ha scoperto, «ma ora è abbastanza tranquilla», rassicura.

E allora vien da chiedersi, perché si erano allontanati da tutti? E perché nessuno si era preoccupato del loro silenzio? Domande che per il momento rimangono senza risposta, mentre si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto.

Esclusa la pista violenta

Come riporta «Leggo.it», al momento sembra comunque esclusa la pista della morte violenta.

Accantonata pare, lo ricordiamo, anche la pista dell'avvelenamento, dato che i due cadaveri sono risultati negativi al test dell'ossido di carbonio (che era stata la prima ipotesi fatta dalle autorità) ed è ritenuto improbabile che l'attore e la moglie siano morti in seguito a una rovinosa caduta dato che sui corpi non c'erano segni di traumi.

L'unica certezza, per ora, è che Hackman è deceduto molto tempo prima del ritrovamento del suo cadavere. Il suo pacemaker indica infatti che il due volte Premio Oscar è venuto a mancare il 17 febbraio, ossia quasi 10 giorni prima.

Proseguono le indagini

Come riporta sempre «Leggo. it», il pacemaker sembra dunque essere il primo indizio per determinare la causa e le modalità della «morte sospetta» della coppia, come è stata finora classificata dalla polizia, che continua a battere tutte le piste di indagine.

Tra gli oggetti prelevati dagli inquirenti nella villa ci sono due cellulari e svariati medicinali, cartelle cliniche e un'agenda.

Gli investigatori hanno anche scaricato dei documenti da «MyQuest», un sito web di assistenza sanitaria utilizzato per controllare i risultati dei test, fissare appuntamenti e tenere traccia della propria storia sanitaria.

Ricordiamo che entrambi i corpi presentavano segni di decomposizione, con «mummificazione di mani e piedi». L'attore sembra essere «caduto improvvisamente» in un corridoio vicino alla cucina, mentre la moglie è stata trovata nel bagno con «pillole da prescrizione sparse» per terra.

Con loro è stato trovato morto anche un cane dentro l'armadio del bagno, mentre altri due pastori tedeschi sono sopravvissuti.

Le ultime apparizioni in pubblico

La coppia era stata fotografata insieme per l'ultima volta il 28 marzo 2024 al «Pappadeaux Seafood Kitchen» di Santa Fe.

Si ritiene che i Golden Globes del 2003, dove Hackman ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award, sia stato l'ultimo evento hollywoodiano a cui hanno partecipato insieme.

