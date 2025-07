Enrico Papi

«La Ruota della Fortuna» andrà in onda in access time mentre «Striscia La Notizia» tornerà su Canale 5 in autunno inoltrato.

Novità in arrivo nei palinsesti Mediaset.

Come riportato da Davide Maggio, a partire da lunedì 21 luglio andrà in onda su Canale 5 «Sarabanda», lo storico quiz musicale condotto da Enrico Papi in una versione totalmente rinnovata e non vip, a differenza di quanto avvenuto nelle puntate andate in onda nelle scorse settimane su Italia 1.

Nella settimana precedente, quella tra il 14 e il 19 luglio, andrà invece in onda sempre in access time su Canale 5 «La Ruota della Fortuna» con Gerry Scotti. «Paperissima Sprint» invece trasloca su Italia 1. Infine «Striscia La Notizia» tornerà a novembre e non a settembre.

Primo di altri cambiamenti per Canale 5

A commentare le novità del palinsesto di Canale 5 è Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset. «Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell'arco della prossima stagione», ha dichiarato Berlusconi.

«Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall'estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare. Grazie ad Antonio Ricci, grazie di cuore anche a Gerry Scotti e a Enrico Papi e a tutti un sincero augurio di buon lavoro».