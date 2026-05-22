Enrico Papi

Mediaset riporta il quiz musicale in prima serata tra sfide cult, «7x30» e atmosfera anni Duemila. Ma i fan notano subito l’assenza di uno dei volti storici dello show.

Covermedia Covermedia

Enrico Papi riporta «Sarabanda Celebrity» al centro della prima serata Mediaset e il ritorno del quiz musicale punta tutto su nostalgia, ritmo e cast pop.

Il format rilancia il leggendario «7x30» e la classica sfida tra celebrity, ma c’è già un’assenza che i fan storici hanno notato subito: Tony Pitony non farà parte della nuova edizione.

Il nuovo ciclo dello show schiera Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido contro Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari.

Resta invariata la formula che ha trasformato «Sarabanda» in uno dei quiz più riconoscibili della tv italiana: hit da indovinare in pochi secondi, jolly, pulsanti e sfide velocissime.

Tony Pitony non coinvolto nel ritorno

A far discutere, però, è soprattutto il cast mancato. Durante il podcast «Non è la Tv», lo stesso Papi aveva anticipato che Tony Pitony non sarebbe stato coinvolto nel ritorno del programma, pur spiegando che avrebbe partecipato volentieri.

Il ritorno di «Sarabanda Celebrity» si inserisce nella strategia Mediaset sempre più orientata a recuperare marchi storici della tv generalista e trasformarli in eventi pop da prima serata.

E il quiz musicale di Papi resta ancora oggi uno dei brand televisivi più legati all’immaginario degli anni Duemila.

Le puntate vengono trasmesse su Italia 1 e sono disponibili anche su Mediaset Infinity.