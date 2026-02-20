Sarah Ferguson

Sei aziende riconducibili a Sarah Ferguson avviano la procedura di scioglimento nel Regno Unito. Intanto Andrew è indagato per presunta cattiva condotta in un incarico pubblico.

Sei società legate a Sarah Ferguson sono in fase di chiusura nel Regno Unito, all’indomani delle nuove rivelazioni sul suo rapporto con Jeffrey Epstein.

Secondo i registri ufficiali di Companies House, l’ente britannico che incorpora e scioglie le società, nel corso di questo mese sono state presentate le domande di cancellazione di sei aziende dal registro.

Si tratta di S Phoenix Events Limited, Fergie’s Farm, La Luna Investments, Solamoon Limited, Philanthrepreneur Limited e Planet Partners Productions Limited. Dai documenti esaminati da People, Ferguson risulta unica direttrice di tutte e sei le società. La natura specifica delle attività non è chiaramente indicata nei registri pubblici.

La notizia arriva in un momento di forte pressione mediatica per la duchessa di York, ex moglie di Andrew Mountbatten-Windsor. Le autorità non hanno reso noto dove si trovi attualmente Ferguson, mentre l’attenzione resta concentrata sull’arresto di Andrew, avvenuto giovedì, giorno del suo 66° compleanno, con l’accusa di presunta cattiva condotta in un incarico pubblico.

Indagine in seguito a una denuncia

La Thames Valley Police ha confermato di aver avviato un’indagine in seguito a una denuncia secondo cui Andrew avrebbe condiviso informazioni riservate con Epstein durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di inviato commerciale del Regno Unito.

A riaccendere i riflettori è stata la recente pubblicazione, da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, di un ampio fascicolo di documenti relativi all’inchiesta su Epstein.

Dalle carte emerge che sia Andrew sia Ferguson avrebbero mantenuto contatti con il finanziere anche dopo la sua condanna nel 2008 per adescamento e sfruttamento della prostituzione minorile.

Un dettaglio che pesa, soprattutto alla luce delle precedenti dichiarazioni con cui entrambi avevano sostenuto di aver interrotto ogni rapporto con Epstein dopo la condanna.