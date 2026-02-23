Sarah Ferguson ha lasciato il Regno Unito ed è volata in Svizzera.
Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la duchessa di York si è ricoverata a gennaio presso la Paracelsus Recovery, clinica privata di lusso specializzata in salute mentale e riabilitazione con sede a Zurigo.
La partenza è avvenuta mentre Ferguson e l'ex marito Andrew Mountbatten-Windsor sono tornati sotto i riflettori per le loro citazioni nei documenti investigativi su Jeffrey Epstein diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Secondo il tabloid britannico, Ferguson è partita poco dopo Natale ed è rimasta nella struttura fino alla fine di gennaio.