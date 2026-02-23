  1. Clienti privati
Royal Family Sarah Ferguson nella clinica di lusso Paracelsus Recovery di Zurigo? 

Covermedia

23.2.2026 - 11:00

Sarah Ferguson
Sarah Ferguson

La duchessa di York ha trascorso gennaio in un'esclusiva struttura di riabilitazione a Zurigo, mentre tornano le polemiche sui legami con Jeffrey Epstein.

Covermedia

23.02.2026, 11:00

23.02.2026, 12:33

«Oscar britannici». Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»

«Oscar britannici»Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»

Sarah Ferguson ha lasciato il Regno Unito ed è volata in Svizzera.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la duchessa di York si è ricoverata a gennaio presso la Paracelsus Recovery, clinica privata di lusso specializzata in salute mentale e riabilitazione con sede a Zurigo.

La partenza è avvenuta mentre Ferguson e l'ex marito Andrew Mountbatten-Windsor sono tornati sotto i riflettori per le loro citazioni nei documenti investigativi su Jeffrey Epstein diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Secondo il tabloid britannico, Ferguson è partita poco dopo Natale ed è rimasta nella struttura fino alla fine di gennaio.

Il fotografo descrive. Ecco com'è stata scattata la foto all'ex principe Andrea dopo il suo rilascio dal carcere

Il fotografo descriveEcco com'è stata scattata la foto all'ex principe Andrea dopo il suo rilascio dal carcere

Conferma o smentita?

Una fonte citata dal giornale ha raccontato: «Si sente sempre a casa al Paracelsus e sa che lì riceve affetto e attenzione, oltre a cure specialistiche quando si sente più vulnerabile».

In passato la duchessa è comparsa anche in materiale promozionale della clinica. Dopo l'arresto di Andrea del 19 febbraio con l'accusa di abuso d'ufficio, la sua posizione resta sconosciuta.

Contattata dalla rivista americana, la struttura ha precisato: «Per policy non confermiamo né smentiamo se una persona sia o sia stata sotto le nostre cure».

Le indagini proseguono. Ecco cosa rischia adesso l'ex principe Andrea dopo l'arresto

Le indagini proseguonoEcco cosa rischia adesso l'ex principe Andrea dopo l'arresto

