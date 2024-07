Lady Diana (a destra) avrebbe festeggiato ieri, 1. luglio, il suo 63mo compleanno. Sarah Ferguson ricorda la sua «cara amica» su Instagram. Foto: Keystone

Ieri, 1. luglio, la principessa Diana avrebbe festeggiato il suo 63mo compleanno. Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ha ricordato la sua «cara amica» su Instagram , che - ha scritto - non dimenticherà mai.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson, ha un bel ricordo del periodo trascorso con la principessa Diana, l'ex moglie di re Carlo morta nel 1997.

«Eravamo come sorelle», aveva detto «Fergie" tre anni fa in un' intervista al quotidiano italiano «Corriere della Sera».

Lady Diana avrebbe festeggiato ieri, 1. luglio, il suo 63mo compleanno. La Ferguson ha quindi ricordato ancora una volta la sua «cara amica» su Instagram.

La principessa Diana e Sarah Ferguson erano cognate, ma anche molto amiche, come ha spesso sottolineato l'ex moglie del principe Andrea.

Il matrimonio tra Diana e re Carlo, figlio maggiore della regina Elisabetta, è durato dal 1981 al 1996, mentre Sarah è stata sposata con il secondogenito della sovrana dal 1986 al 1996.

Si dice che il rapporto tra le due donne, che si conoscevano fin dalla giovinezza, fosse molto stretto, ma a volta anche caratterizzato da rivalità.

Parole commoventi di Fergie su Instagram

Lady Diana avrebbe festeggiato ieri, 1. luglio, il suo 63mo compleanno. Sarah Ferguson ha quindi voluto ricordare la madre del principe William e del principe Harry su Instagram.

La 64enne ha iniziato il suo commovente post con le parole «Buon compleanno alla mia cara amica Diana». E poi ha aggiunto: «Eri un pilastro di luce e amore. E che eredità hai lasciato».

Accanto al testo, la duchessa di York ha incluso una foto delle due donne che guardano insieme verso il cielo. «Ricorderò sempre le nostre risate e lo spirito gentile e cortese che ho trovato in te», ha continuato Sarah Ferguson.

«Sono sicura che veglierai sempre su di noi. Riposa in pace, amica mia».

La regina Camilla probabilmente «non è divertita»

Ricordiamo che il 31 agosto del 1997, poco dopo la mezzanotte, l'auto su cui sedevano Lady Diana e l'allora compagno Dody Al-Fayed si schiantò contro il 13mo pilastro del ponte nel tunnel del Pont d'Alma, a Parigi.

Accalcato dai paparazzi, il conducente - ubriaco e sotto l'effetto di droghe - perse il controllo del mezzo.

Mentre molti fan reali sono commossi dal post di Sarah Ferguson, la regina Camilla probabilmente non sarà «divertita» dalle sue parole, dato che attira ancora una volta l'attenzione sulla defunta principessa Diana.

E come se non bastasse, sull'account Instagram della Ferguson non c'è traccia di parole gentili nei confronti della moglie di re Carlo. C'è stato solo qualche apprezzamento in occasione della loro incoronazione.