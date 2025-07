Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis. Keystone

L'attrice ha confermato per la prima volta in un podcast la relazione con Nicolas Cage, di cui si vociferava dagli anni Novanta. Anche Cage ha parlato, spiegando che la storia finì dopo aver incontrato la madre di Sarah.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Sarah Jessica Parker ha confermato pubblicamente, dopo oltre trent'anni di speculazioni, di aver avuto una relazione con Nicolas Cage all'inizio degli anni Novanta.

La relazione, che era stata oggetto di gossip dopo il loro film insieme, «Mi gioco la moglie... a Las Vegas», si è conclusa a causa della disapprovazione della madre di Parker.

Poco dopo la fine della relazione con Cage, Parker ha incontrato Matthew Broderick, che ha descritto come «l'uomo giusto per lei».

Cage ha continuato la sua vita sentimentale più turbolenta con diverse mogli. Mostra di più

Dopo oltre trent'anni di speculazioni, Sarah Jessica Parker ha finalmente confermato un capitolo della sua vita sentimentale che era rimasto avvolto nel mistero: all'inizio degli anni Novanta, ha avuto una relazione con Nicolas Cage.

La rivelazione è avvenuta il 13 luglio durante la sua partecipazione al podcast «Watch What Happens Live with Andy Cohen». Quando il conduttore le ha chiesto direttamente se avesse avuto una relazione con Cage, Parker ha risposto con sincerità: «Ehm… sì, l'ho avuta. Sì, l'ho avuta». Cohen, sorpreso, ha esclamato: «Wow, dobbiamo parlarne di più!».

La relazione tra Parker e Cage era stata oggetto di gossip fin da quando i due avevano recitato insieme nella commedia romantica «Mi gioco la moglie... a Las Vegas» di Andrew Bergman.

Nel film, interpretavano Betsy e Jack, una coppia coinvolta in un'avventura caotica a Las Vegas. Tuttavia, fino ad ora, non avevano mai confermato pubblicamente che la loro relazione fosse andata oltre il set cinematografico.

Ora, con le dichiarazioni di Parker, anche Cage ha deciso di rompere il silenzio. Ha spiegato a «E! News» che la loro storia d'amore non funzionò perché non piacque a Barbra Forste, la madre di Parker: «Ci tenevo a Sarah. Ricordo una cena con lei e sua madre al Russian Tea Room. Non so se fu per la mia giacca da motociclista blu Vanson Leather o per la mia sinusite, ma da quella sera non l'ho più sentita».

L'incontro con Broderick

Qualunque sia stato il motivo della rottura, Parker incontrò poco dopo Matthew Broderick.

Durante lo show di Cohen, ha raccontato di aver capito quasi subito che era il grande amore della sua vita: «Era semplicemente fantastico. Dopo aver trascorso un po' di tempo con lui, compresi che era l'uomo giusto per me. Sono stata la prima a dire il fatidico "Ti amo"».

I due si sono sposati nel 1997, cinque anni dopo il loro primo incontro, e da allora formano uno dei matrimoni più solidi di Hollywood, con tre figli: James Wilkie e le gemelle Marion e Tabitha.

La vita sentimentale di Nicolas Cage, invece, è stata più movimentata. Nel 2021 ha sposato la quinta moglie, Riko Shibata, e nel 2022 hanno avuto una figlia, August Francesca Coppola Cage.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.