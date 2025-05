Sarah Michelle Gellar

Nonostante il suo personaggio sia morto nel secondo film della saga, l'attrice sperava in un ritorno sul set dell'horror.

Covermedia Covermedia

Sarah Michelle Gellar non tornerà in «Scream».

L'attrice è apparsa nel secondo capitolo della saga, in cui interpretava la studentessa Cici Cooper. Nonostante la morte del personaggio, la star della tv ha ammesso che sarebbe stata felice di tornare nel franchise, come avvenuto per molti ex attori di «Scream».

«Non sono in Scream 7. Ho provato a essere coinvolta, nessuno mi ha voluta. Stavano riportando indietro tutti. Continuavo a pensare che avrei ricevuto una telefonata... Non l'ho ricevuta», ha dichiarato a Entertainment Tonight.

Nel cast di «Scream 7» ci saranno Matthew Lillard, Scott Foley e David Arquette nei ruoli di Stu Macher, Roman Bridger e Dewey Riley. I tre personaggi sono morti nei precedenti film. Per tale ragione Sarah sperava in una chiamata della produzione.

«Ci sono molte personaggi che sono morti in tutti i film di Scream e sono tornati. Skeet Ulrich, Matthew Lillard... Sto semplicemente dicendo che sto aspettando la mia telefonata», ha aggiunto.

A dirigere il film, che uscirà nelle sale americane nel febbraio 2026, sarà Kevin Williamson.