Coppia inattesa, ma affiatatissima: Sarah Paulson e Kim Kardashian accendono il lancio di «All’s Fair» con un siparietto virale e un aneddoto esilarante dal set.

Hai fretta? blue News riassume per te Alla première al Whitby Hotel, Paulson dà a Kardashian un colpo scherzoso sul lato B (immagini Getty Images), scatenando il web.

In un'intervista a «People», Paulson racconta la «patatina volante»: una chip le finì per errore nell'occhio durante una scena intensa.

In «All’s Fair» (dal 4 novembre su Disney+), Kardashian è l’avvocatessa Allura Grant, Paulson interpreta Carrington Lane, collega e rivale nello stesso studio legale. Mostra di più

Sarah Paulson e Kim Kardashian formano una coppia inaspettata ma sorprendentemente affiatata.

Le due attrici hanno condiviso il set di «All’s Fair», il nuovo legal drama di Ryan Murphy che ha debuttato il 4 novembre su Disney+ e che vede nel cast anche Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash, Brooke Shields, Elizabeth Berkley e Jessica Simpson, come riportato da «Vanity Fair».

Durante la première newyorkese al Whitby Hotel, le due hanno regalato ai fotografi un momento diventato virale.

Come documentano le immagini di Getty Images, Paulson ha dato un colpo scherzoso sul sedere di Kardashian, per poi afferrarlo brevemente, scatenando l’ilarità generale. Kim, divertita, ha riso e preso la mano della collega, senza mostrare imbarazzo.

La chips volante

L'episodio ha consolidato la percezione di una forte intesa tra le due, confermata anche dallo stesso racconto di Paulson in un'intervista a «People». L'attrice ha infatti ricordato un divertente incidente avvenuto sul set, ribattezzato come quello della «patatina volante».

«Durante una scena intensa, dovevo dire frasi piuttosto dure guardando Kim negli occhi, ma stavo masticando una patatina... e le è finita dritta nell'occhio!», ha raccontato ridendo.

Da quel momento la complicità tra Paulson e Kardashian è diventata una sfida quotidiana per la troupe: Glenn Close ha rivelato che le due «non riuscivano più a guardarsi senza scoppiare a ridere».

In «All’s Fair», Kim interpreta Allura Grant, un'avvocatessa divorzista spietata determinata a distruggere il marito più giovane che l'ha sposata per interesse, mentre Paulson veste i panni di Carrington Lane, collega e rivale nello stesso studio legale.