Sarah Pidgeon

Ryan Murphy porta in TV l'amore iconico e tragico con una nuova serie antologica, «American Love Story», che promette emozioni e riflessione. La prima relazione ad essere immortalata è quella tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, quest'ultima interpretata da Sarah Pidgeon.

Covermedia Covermedia

La storia d'amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette torna a far parlare di sé, ma questa volta attraverso la lente intensa e visionaria di Ryan Murphy.

La nuova serie antologica «American Love Story», sviluppata per FX, ha trovato la sua protagonista: sarà Sarah Pidgeon, attrice rivelazione della serie «The Wilds», a dare volto e anima alla sofisticata e tormentata Carolyn.

Murphy, già artefice di successi come «American Horror Story» e «American Crime Story», apre un nuovo capitolo dedicato alle grandi relazioni americane, quelle che hanno infiammato l'immaginario collettivo per la loro bellezza, ma anche per la loro fragilità. E quale storia meglio di quella tra JFK Jr. e Carolyn Bessette può incarnare questo dualismo?

La storia d'amore

Carolyn, ex publicist per Calvin Klein, sposò l'erede della dinastia Kennedy nel 1996, dando vita a una delle coppie più fotografate e amate degli anni Novanta.

Ma dietro l'immagine perfetta c'era una pressione mediatica costante, un amore travolto da attenzioni invasive e da un destino crudele: nel 1999 i due persero la vita in un tragico incidente aereo al largo di Martha's Vineyard.

La Pidgeon ha già dimostrato la sua intensità interpretativa in «Tiny Beautiful Things», dove ha condiviso il ruolo principale con Kathryn Hahn. La sua scelta per interpretare Carolyn Bessette-Kennedy è una dichiarazione di intenti: Murphy punta sull'emotività profonda, sulla capacità di restituire sfumature e silenzi che raccontano più di mille parole.

Chi sarà l'erede dei Kennedy?

Al momento non è ancora stato annunciato chi vestirà i panni di John F. Kennedy Jr., ma l'attesa per questa nuova produzione è già alta. American Love Story non sarà solo un racconto biografico, ma un'esplorazione del sentimento in tutte le sue contraddizioni: il culto della bellezza, l'amore idealizzato, la vulnerabilità dietro la perfezione.

La data di uscita resta ancora top secret, ma una cosa è certa: con Murphy al timone, e una protagonista così promettente, ci prepariamo a un viaggio nell'America più affascinante, malinconica e irrimediabilmente romantica.