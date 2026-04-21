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Insulti social Sarah Toscano, bufera dopo il caso Berrettini: «Non è normale commentare il corpo»

Covermedia

21.4.2026 - 13:00

Sarah Toscano
Sarah Toscano
covermedia

Insulti sotto il video di «Taki»: la cantante replica e riaccende il tema delle offese sull’aspetto fisico.

Covermedia

21.04.2026, 13:00

21.04.2026, 13:02

Sarah Toscano denuncia il body shaming sui social dopo il boom con Matteo Berrettini.

Il caso esplode tra TikTok e Instagram, dove sotto un contenuto legato al brano «Taki» compaiono numerosi commenti offensivi sull’aspetto fisico. Non è la performance a generare le reazioni, ma il corpo, con riferimenti diretti al peso e all’immagine. La replica arriva nello stesso spazio dei commenti: «Non è normale commentare il corpo delle persone», scrive sui social, come riportato da Il Messaggero.

La sequenza è rapida. Nei mesi precedenti, la giovane artista era entrata nel circuito della viralità anche per il riferimento al tennista Matteo Berrettini, tra contenuti social e rilanci mediatici che avevano ampliato rapidamente il pubblico oltre la musica. Un’esposizione che ha attirato un’attenzione più ampia, ma anche più difficile da gestire.

Dalla curiosità social il passo è breve: l’attenzione si sposta dal contenuto all’aspetto fisico. Una dinamica ricorrente online, che in questo caso ha portato a commenti offensivi ma anche a molte prese di posizione in difesa dell’artista, con utenti e fan che denunciano apertamente il body shaming.

Sul piano professionale, il percorso resta attivo. Dopo il debutto come attrice in «Non abbiam bisogno di parole», proseguono gli impegni musicali e le esibizioni live, in una fase di crescita che coincide con una presenza pubblica sempre più ampia.

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