Nicolas Sarkozy fuori di prigione. Keystone

Nicolas Sarkozy racconta in un libro le settimane trascorse in carcere, tra polemiche, isolamento e il sostegno decisivo della moglie Carla Bruni.

Hai fretta? blue News riassume per te Sarkozy ha pubblicato «Diario di un prigioniero», un memoir nato dopo poche settimane di detenzione nel carcere di La Santé.

Il libro ha diviso l'opinione pubblica, tra chi apprezza la trasparenza e chi critica il racconto di una detenzione vissuta in condizioni privilegiate.

Al centro del racconto c'è il ruolo fondamentale di Carla Bruni, descritta come il principale sostegno emotivo durante l'isolamento. Mostra di più

Sono bastate poche settimane di detenzione a Nicolas Sarkozy per trasformare quell'esperienza in un libro. «Diario di un prigioniero», pubblicato il 10 dicembre da Fayard, è una biografia concentrata e personale che ha diviso l'opinione pubblica.

Da un lato c'è chi ha apprezzato il racconto diretto dell'ex presidente francese, dall'altro chi ha criticato il tono e la scelta di ergersi a simbolo di una realtà carceraria vissuta solo per pochi giorni e in condizioni considerate privilegiate: cella con televisione e telefono, visite frequenti di familiari e avvocati, libri e possibilità di fare esercizio.

Al di là delle polemiche, come riferito anche su «Vanity Fair» , il 70enne ripercorre nel dettaglio il periodo trascorso nel carcere parigino di La Santé, dove era stato incarcerato il 21 ottobre dopo una condanna a cinque anni per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti libici.

In seguito al ricorso, il 10 novembre la Corte d'Appello di Parigi ha autorizzato la sua scarcerazione sotto sorveglianza giudiziaria, imponendo alcune misure restrittive, tra cui il divieto di lasciare la Francia.

Un mese più tardi, il 10 dicembre, l'ex capo dell’Eliseo ha affidato alla carta le sue memorie dell'isolamento, concentrandosi soprattutto sul sostegno ricevuto dalla moglie Carla Bruni.

La disciplina emotiva

Nel libro, Sarkozy racconta il momento in cui la notizia dell'arresto raggiunge la famiglia. «Le prime parole di Carla al risveglio furono: "Che incubo! Cosa abbiamo fatto per meritare tutto questo?"», scrive, ricordando una notte segnata dall'angoscia.

L'ex presidente descrive la moglie come una presenza costante fino all'ultimo istante prima dell'ingresso in carcere: «Era straordinaria, forte e lucida, ma sentivo tutta la sofferenza fisica che le provocava l'idea della nostra separazione».

Dal matrimonio del 2007, spiega Sarkozy, i due non si erano mai allontanati per periodi significativi. «In 18 anni non siamo mai stati separati per più di due o tre giorni», osserva, sottolineando come l'incertezza sulla durata della detenzione rendesse tutto ancora più difficile. Nemmeno gli avvocati, racconta, erano in grado di fare previsioni.

Durante l'isolamento, l'ex presidente ammette di aver dovuto imporsi una disciplina emotiva: «Anche per me era insopportabile non vedere Carla ogni giorno, ma non potevo permettermi di cedere».

Il timore, scrive, era che una sua fragilità potesse destabilizzare l'intera famiglia. La forza, racconta, gli è arrivata soprattutto dalla figlia Giulia, nata nel 2011, e dalla moglie.

L'uomo descrive anche il primo incontro con Carla Bruni all'interno di La Santé: lei ad attenderlo sulla soglia, l'abbraccio improvviso, la stanza angusta senza finestre, illuminata da una luce al neon, e la porta chiusa a doppia mandata dalle guardie. «Non si è mai troppo prudenti», annota con una punta di ironia.

Nessuna fuga rocambolesca, ma una soluzione arrivata per vie legali. Oggi Nicolas Sarkozy e Carla Bruni celebrano la ritrovata vicinanza anche sui social.

Come mostrato su Instagram, la coppia ha condiviso un video in bianco e nero in cui balla insieme in salotto, accompagnato da una lunga dedica della cantante al marito in occasione dell’uscita del memoir.

«Mentre l'angoscia diventava la nostra compagna e il sonno ci abbandonava, tu hai scritto», ha scritto Bruni, spiegando come la scrittura sia stata per Sarkozy un modo per restare ancorato alla realtà.

«Hai scritto per non impazzire, per non scivolare nell'oscurità, per non perdere l’equilibrio». Un libro che, conclude, è nato da un'urgenza profonda e che «lo ha tenuto legato al mondo, alla famiglia e alla propria anima», rivelando, riga dopo riga, «il battito del suo cuore».