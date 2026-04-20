Melissa Satta è impegnata sul set di «C14», thriller italiano che la vede recitare accanto a Raoul Bova.
Le riprese, iniziate nelle scorse settimane, stanno proseguendo tra Veneto e altre location italiane. Come mostrato da alcuni scatti pubblicati da «Oggi» nelle fasi iniziali della produzione, la showgirl si è calata con determinazione nel ruolo.
Per l'ex Velina di Striscia la notizia si tratta di un passaggio importante. Pur non essendo nuova al cinema - tra le sue esperienze figurano «Vita Smeralda» (2006), «Bastardi» (2008) e «Moda mia» (2016) - questo progetto rappresenta una possibile svolta.
La storia del nuovo film si muove in un contesto futuristico: siamo nel 2033 e al centro c'è la Sacra Sindone, legata a una scoperta capace di mettere in crisi certezze consolidate, con una caccia serrata a fare da filo conduttore.
Un impianto narrativo che richiama i thriller alla Dan Brown.
Coinvolto il fidanzato
Raoul Bova interpreta un professore universitario, mentre il ruolo di Melissa Satta non è stato ancora svelato nei dettagli. Nel cast figurano anche Giancarlo Giannini,Francesco Arca e Ludovica Martino.
Il film punta su scene d'azione, tecnologie come i droni e un'estetica internazionale.
Tra i partner del progetto figura anche la Pietro Beretta, azienda produttrice di armi legata alla famiglia di Carlo Gussalli Beretta, compagno di Melissa Satta.
La relazione tra i due procede stabilmente: in un'intervista rilasciata a «Verissimo», la stessa Satta aveva raccontato di non escludere un futuro allargamento della famiglia.
Già madre di Maddox, nato dalla relazione con Kevin-Prince Boateng, oggi la donna si divide tra vita privata e nuovi obiettivi professionali, con il cinema sempre più al centro.