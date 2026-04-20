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«C14» Satta con Bova, ma c'è anche il compagno Beretta: il thriller che intreccia lavoro e vita privata

fon

20.4.2026

Melissa Satta (foto d'archivio).
Melissa Satta (foto d'archivio).
Imago

Nuovo progetto, nuovi equilibri: Melissa Satta torna sul set accanto a Raoul Bova, mentre dietro le quinte spunta anche il nome Beretta.

Nicolò Forni

20.04.2026, 08:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Melissa Satta è attualmente sul set del thriller C14 insieme a Raoul Bova, in una produzione che punta a rilanciarla al cinema.
  • Il film, ambientato nel 2033 e incentrato sulla Sindone, mescola mistero e azione con un cast di alto profilo.
  • Tra i partner del progetto figura Beretta, azienda legata al compagno della Satta, aggiungendo un retroscena personale alla produzione.
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Melissa Satta è impegnata sul set di «C14», thriller italiano che la vede recitare accanto a Raoul Bova.

Le riprese, iniziate nelle scorse settimane, stanno proseguendo tra Veneto e altre location italiane. Come mostrato da alcuni scatti pubblicati da «Oggi» nelle fasi iniziali della produzione, la showgirl si è calata con determinazione nel ruolo.

Per l'ex Velina di Striscia la notizia si tratta di un passaggio importante. Pur non essendo nuova al cinema - tra le sue esperienze figurano «Vita Smeralda» (2006), «Bastardi» (2008) e «Moda mia» (2016) - questo progetto rappresenta una possibile svolta.

La storia del nuovo film si muove in un contesto futuristico: siamo nel 2033 e al centro c'è la Sacra Sindone, legata a una scoperta capace di mettere in crisi certezze consolidate, con una caccia serrata a fare da filo conduttore.

Un impianto narrativo che richiama i thriller alla Dan Brown.

Coinvolto il fidanzato

Raoul Bova interpreta un professore universitario, mentre il ruolo di Melissa Satta non è stato ancora svelato nei dettagli. Nel cast figurano anche Giancarlo Giannini, Francesco Arca e Ludovica Martino.

Il film punta su scene d'azione, tecnologie come i droni e un'estetica internazionale.

Tra i partner del progetto figura anche la Pietro Beretta, azienda produttrice di armi legata alla famiglia di Carlo Gussalli Beretta, compagno di Melissa Satta.

La relazione tra i due procede stabilmente: in un'intervista rilasciata a «Verissimo», la stessa Satta aveva raccontato di non escludere un futuro allargamento della famiglia.

Già madre di Maddox, nato dalla relazione con Kevin-Prince Boateng, oggi la donna si divide tra vita privata e nuovi obiettivi professionali, con il cinema sempre più al centro.

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