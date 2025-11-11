  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cocktail fai-da-te Scandalo nel carcere di Fort Dix: Diddy accusato di produrre alcol al suo interno

fon

11.11.2025

Diddy ha festeggiato i suoi 56 anni in carcere.
Diddy ha festeggiato i suoi 56 anni in carcere.
Keystone

Diddy finisce di nuovo sotto i riflettori: rumor su una bevanda «fermentata» in carcere.

Nicolò Forni

11.11.2025, 16:22

11.11.2025, 16:23

Hai fretta? blue News riassume per te

  • «TMZ» parla di una bevanda con Fanta, zucchero e mele; il portavoce smentisce: «Notizie false e irresponsabili».
  • Combs è stato trasferito il 30 ottobre 2025 al FCI Fort Dix; il giudice ha raccomandato un programma di trattamento per le dipendenze.
  • Il 4 novembre ha compiuto 56 anni senza privilegi, in linea con la routine carceraria; scarcerazione prevista nel 2028.
Mostra di più

Sean «Diddy» Combs torna al centro dell'attenzione mediatica. Secondo quanto riportato da «TMZ», il discografico avrebbe prodotto una bevanda fermentata all'interno del carcere, mescolando Fanta, zucchero e mele e lasciando il composto a riposo per due settimane.

Voci e smentite

Dopo la presunta scoperta, le autorità avrebbero preso in considerazione un trasferimento dell'uomo in un'altra sezione del penitenziario, ma la decisione non è mai stata confermata. La notizia, comunque, ha riacceso i riflettori sulla vita quotidiana del musicista dietro le sbarre.

Un portavoce del rapper ha respinto con fermezza i rumor, definendoli «notizie false e irresponsabili».

«Il signor Combs non ha violato alcuna regola del carcere. La sua sobrietà e autodisciplina restano una priorità», ha dichiarato a «People».

Anche sull'account X ufficiale dell'artista è comparsa una nota che ribadisce la sua versione: «Le voci secondo cui sarebbe stato sorpreso con dell’alcol sono completamente false. Il suo unico obiettivo è diventare la migliore versione di se stesso e tornare dalla sua famiglia».

Vita dietro le sbarre

Combs è stato trasferito il 30 ottobre 2025 dal Metropolitan Detention Center di Brooklyn al Federal Correctional Institution di Fort Dix, nel New Jersey. La sua avvocata, Teny Geragos, aveva richiesto il trasferimento per garantirgli condizioni di detenzione più adeguate e l'accesso ai programmi di riabilitazione.

Il giudice Arun Subramanian ha inoltre raccomandato l'inserimento del rapper in un programma di trattamento per la dipendenza da sostanze, sottolineando l'importanza della riabilitazione durante la pena.

Un compleanno diverso

Come riferito anche da «Leggo», Il 4 novembre 2025 Diddy ha festeggiato i suoi 56 anni lontano dai riflettori, nella mensa del penitenziario.

Nessuna festa speciale, nessun privilegio: solo un pasto identico a quello degli altri detenuti. Un contrasto netto con il lusso e gli eccessi del passato di Puff Daddy, oggi alle prese con la routine carceraria.

Condannato per reati sessuali, Combs resterà in carcere fino al 2028.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Si profila un crollo globale della borsa? Ecco l'analisi dell'esperto di Raiffeisen
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli

Le ultime su Diddy

Ecco cos'è successo. Attimi di paura per Sean «Diddy» Combs nel carcere di Brooklyn

Ecco cos'è successoAttimi di paura per Sean «Diddy» Combs nel carcere di Brooklyn

Spettacolo. Donald Trump rivela: «Sean «Diddy» Combs mi ha chiesto la grazia»

SpettacoloDonald Trump rivela: «Sean «Diddy» Combs mi ha chiesto la grazia»

C'è stata l'udienza. Sean «Diddy» Combs torna in aula e sfida la condanna per traffico di prostituzione

C'è stata l'udienzaSean «Diddy» Combs torna in aula e sfida la condanna per traffico di prostituzione

Traffico di prostituzione. Sean «Diddy» Combs resta in carcere: respinta la richiesta di libertà su cauzione

Traffico di prostituzioneSean «Diddy» Combs resta in carcere: respinta la richiesta di libertà su cauzione

Altre notizie

Solidarietà stellare. Meghan e Harry, Lizzo & co. per Serena Williams e le famiglie di Los Angeles

Solidarietà stellareMeghan e Harry, Lizzo & co. per Serena Williams e le famiglie di Los Angeles

Lutto nel cinema. Addio a Sally Kirkland, candidata agli Oscar per il film «Anna»

Lutto nel cinemaAddio a Sally Kirkland, candidata agli Oscar per il film «Anna»

Confessioni. Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»

ConfessioniLino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»