Diddy ha festeggiato i suoi 56 anni in carcere. Keystone

Diddy finisce di nuovo sotto i riflettori: rumor su una bevanda «fermentata» in carcere.

Hai fretta? blue News riassume per te «TMZ» parla di una bevanda con Fanta, zucchero e mele; il portavoce smentisce: «Notizie false e irresponsabili».

Combs è stato trasferito il 30 ottobre 2025 al FCI Fort Dix; il giudice ha raccomandato un programma di trattamento per le dipendenze.

Il 4 novembre ha compiuto 56 anni senza privilegi, in linea con la routine carceraria; scarcerazione prevista nel 2028. Mostra di più

Sean «Diddy» Combs torna al centro dell'attenzione mediatica. Secondo quanto riportato da «TMZ», il discografico avrebbe prodotto una bevanda fermentata all'interno del carcere, mescolando Fanta, zucchero e mele e lasciando il composto a riposo per due settimane.

Voci e smentite

Dopo la presunta scoperta, le autorità avrebbero preso in considerazione un trasferimento dell'uomo in un'altra sezione del penitenziario, ma la decisione non è mai stata confermata. La notizia, comunque, ha riacceso i riflettori sulla vita quotidiana del musicista dietro le sbarre.

Un portavoce del rapper ha respinto con fermezza i rumor, definendoli «notizie false e irresponsabili».

«Il signor Combs non ha violato alcuna regola del carcere. La sua sobrietà e autodisciplina restano una priorità», ha dichiarato a «People».

Anche sull'account X ufficiale dell'artista è comparsa una nota che ribadisce la sua versione: «Le voci secondo cui sarebbe stato sorpreso con dell’alcol sono completamente false. Il suo unico obiettivo è diventare la migliore versione di se stesso e tornare dalla sua famiglia».

The rumors claiming Mr. Combs was caught with alcohol are completely false. His only focus is becoming the best version of himself and returning to his family. — LOVE (@Diddy) November 10, 2025

Vita dietro le sbarre

Combs è stato trasferito il 30 ottobre 2025 dal Metropolitan Detention Center di Brooklyn al Federal Correctional Institution di Fort Dix, nel New Jersey. La sua avvocata, Teny Geragos, aveva richiesto il trasferimento per garantirgli condizioni di detenzione più adeguate e l'accesso ai programmi di riabilitazione.

Il giudice Arun Subramanian ha inoltre raccomandato l'inserimento del rapper in un programma di trattamento per la dipendenza da sostanze, sottolineando l'importanza della riabilitazione durante la pena.

Un compleanno diverso

Come riferito anche da «Leggo», Il 4 novembre 2025 Diddy ha festeggiato i suoi 56 anni lontano dai riflettori, nella mensa del penitenziario.

Nessuna festa speciale, nessun privilegio: solo un pasto identico a quello degli altri detenuti. Un contrasto netto con il lusso e gli eccessi del passato di Puff Daddy, oggi alle prese con la routine carceraria.

Condannato per reati sessuali, Combs resterà in carcere fino al 2028.