Jennifer Lopez e Sean Diddy Combs si sono frequentati dal 1999 al 2001. KEYSTONE

Il «Daily Mail» ha diffuso una foto che ritrae Jennifer Lopez litigare con l'allora fidanzato Sean «Diddy» Combs agli MTV VMAs. In quella stessa notte, Combs e Jay-Z avrebbero aggredito sessualmente una tredicenne.

È emersa una foto che ritrae Jennifer Lopez litigare con l'allora fidanzato Sean «Diddy» Combs nella stessa notte in cui Combs e Jay-Z avrebbero stuprato una ragazzina di 13 anni.

Jay-Z è stato accusato pochi giorni fa di aver aggredito sessualmente una minorenne con Diddy, durante un afterparty degli MTV VMAs a New York, nel 2000.

Dalla denuncia è emerso che una donna, nominata nella causa sotto il nome di Celebrity B, fosse presente nella stanza e avesse assistito alla scena dell'abuso.

«Mi ha davvero fatto perdere la testa»

Il «Daily Mail» oggi ha pubblicato alcune foto di J-Lo al party. All'epoca Jennifer frequentava Diddy e in un'immagine i due litigano animatamente. Nella causa non viene menzionato il suo nome e non vi è alcun indizio che la celebrità di cui non è stato reso noto il nome sia lei.

Nella foto, Lopez indossa un miniabito con motivo geometrico. Lei e Combs sembrano avere un'accesa discussione; un'altra foto infine mostra la cantante lasciare il party.

Jennifer e Diddy si sono frequentati dal 1999 al 2001. In passato ha così ricordato la relazione con il rapper: «Era la prima volta che stavo con una persona che non era fedele. Ero in questa relazione con Puff (Combs) in cui piangevo e davo continuamente di matto, mi ha davvero fatto perdere la testa».