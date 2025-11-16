Scandalo Epstein: «C'è differenza tra una 15enne e una bimba di 5 anni»

Da sinistra: Jeffrey Epstein, Donald Trump e Josh Johnson sono una combinazione esplosiva. YouTube/The Daily Show

Chi pensa di aver già appreso tutto ciò che c'è di sgradevole nello scandalo Epstein forse non è ancora al corrente delle ultime rivelazioni, alle quali ha contribuito anche il partito di Donald Trump. Il comico Josh Johnson mette allegramente il dito nella piaga nel «Daily Show».

Hai fretta? blue News riassume per te Nel «Daily Show», Josh Johnson ripercorre come Jeffrey Epstein sia passato da amico di Donald Trump a suo nemico.

Prima ha «regalato» al tycoon la sua ragazza negli anni '90, poi ha assicurato che Trump era disgustoso e arrapato.

Perché il pedofilo morto suicida in carcere mette l'attuale presidente degli Stati Uniti in una «situazione di sconfitta»?

Quando i democratici hanno pubblicato tre e-mail in cui Jeffrey Epstein scriveva del «suo migliore amico» Donald Trump, a Washington la politica è esplosa, introduce Josh Johnson al «Daily Show».

Ma il presidente ha il suo partito alle spalle. «E sapete che questi strateghi di livello mondiale hanno un piano per togliere questa storia dalla prima pagina», dice il 35enne.

Segue una clip di «Newsmax» che dice che anche i repubblicani hanno rilasciato del materiale: 20'000 documenti relativi a Epstein.

L'aiuto degli amici non è sempre utile, Josh Johnson lo sa. YouTube/The Daily Show

«Oh, no», strilla Johnson. «È questo il problema quando le persone ti sostengono davvero. In pratica dicevano: "Non ha nulla da nascondere, ecco altre 20.000 e-mail". Non avete idea di come nascondere qualcosa? È come nascondere il fatto che ti sei fatto la pipì nei pantaloni, facendotela addosso».

Epstein dice di aver «regalato» a Trump la sua ragazza

Johnson continua: «I collaboratori di Trump hanno passato un anno a dire che non c'erano file su Epstein. Ora ci sono 20'000 pagine, e non sono nemmeno i file di Epstein».

Non si tratta solo di cose illegali: «Molte erano solo strane cose della confraternita e sulle donne con cui stavano».

La clip della «CNN», a partire dal minuto 1:29, mostra che Epstein ha scritto di avere foto di «Donald [Trump] e ragazze in bikini nella mia cucina». In un messaggio successivo, lo stesso uomo afferma di essere stato con una ventenne nel 1993, che «ha dato a Donald dopo due anni».

Il rapporto della CNN sulle e-mail di Epstein. YouTube/The Daily Show

È roba forte. Josh Johnson dice: «Sono contento che Hillary [Clinton] abbia ucciso quell'uomo», facendo probabilmente scattare un campanello d'allarme tra i teorici della cospirazione. Ma lo dice solo perché non c'è modo peggiore di rompere con qualcuno che metterlo con Trump.

Epstein passa da amico a nemico

«Se qualcuno mi lasciasse e mi dicesse: "Non ti merito. Ma sai chi ti merita?" e arrivasse Donald Trump? Direi: "Dannazione, non sapevo che mi odiassi?"». Si dice che la donna in questione sia l'ereditiera di un impero cosmetico norvegese, Celina Midelfart.

«Lei ha negato di essere stata con uno dei due, cosa che capisco», dice Johnson. «Ma soprattutto, come si fa a chiamarsi Celina Midelfart?».

Celina Midelfart accanto a Epstein e Trump: in realtà è importante per lo show solo per il suo nome. YouTube/The Daily Show

I documenti appena pubblicati non testimonierebbero solo l'amicizia tra Epstein e Trump. Sono anche la prova dell'inimicizia che ne è scaturita.

«Donald è f****** pazzo, te l'avevo detto», scrive il pedofilo a proposito del newyorkese, che è «borderline crazy» e a cui Epstein attribuisce una «forma precoce di demenza».

Una situazione perdente per Trump

Altrove, una donna scrive: «Trump è così disgustoso». Epstein risponde: «Ancora peggio nella vita reale e da vicino». «Accidenti», si meraviglia Johnson. «Un pedofilo ha detto questo di te? È assurdo! È come se il diavolo uscisse fuori e dicesse: "Ehi ragazzi, [Sean Combs alias] Diddy è davvero disgustoso"».

Essere amico di un pedofilo ti mette in una situazione in cui puoi solo perdere, il presentatore lo sa. «Se dicono: "Quel tizio è disgustoso e io sono un pedofilo", è un male. Ma se, d'altro canto, dicono: "Sì, lo conosco ed è un bravo ragazzo da frequentare", anche questo è terribile».

Bisogna scegliere con cura gli amici: se si fa qualcosa di imbarazzante davanti a un conoscente, si crea un ricordo. Se l'amico diventa nemico, però, il ricordo diventa una munizione, avverte Johnson, come è illustrato nella clip di «ABC News» dal minuto 4:58 in poi.

Il naso, il bicchiere e una conclusione

Secondo un'e-mail di Epstein del 2015, Trump avrebbe urtato contro un vetro e sbattuto il naso perché «giovani donne che nuotavano in piscina» lo avevano distratto.

«Non può essere che il ragazzo sia [comicamente] arrapato», dice Johnson. «C'è il pervertito normale e c'è il pervertito a livello di Kool Aid Man. "Ehi Donald, vuoi vedere qualche ragazza in piscina?": "Oh, sì!"».

Nel caso in cui non conosciate la svolta del Kool Aid Man, voilà:

Il conduttore non insinua che Trump avesse un micropene. «Ma è divertente che sia stato preso in giro, e la prima cosa che il suo naso colpisce è il vetro».

I repubblicani non avrebbero fatto un favore al presidente con le loro pubblicazioni. Ma i commentatori televisivi di destra hanno fallito.

«Tutta questa storia di Epstein è un po' una farsa»

Nel riassunto a partire dal minuto 6:10 vengono usate parole come «ridicolo», «distrazione», «cattiva condotta giornalistica» e «dramma». Viene addirittura riconosciuto: «Tutta questa storia di Epstein, è un po' finta».

Probabilmente questo non è sufficiente per far capire l'intera faccenda: come parla l'avvocata Megyn Kelly di questa relazione?

Spoiler: Megyn Kelly sta per scioccare Josh Johnson. YouTube/The Daily Show

Questo si può vedere al minuto 6:54: «Per quanto riguarda Epstein, non gli piacevano le bambine di 8 anni, gli piacevano le adolescenti molto giovani», dice l'avvocata nel suo talk show. E: «Sapete, c'è una differenza tra una quindicenne e una fanciulla di cinque anni».

«Come diavolo ha fatto Megyn Kelly a diventare un avvocato?», chiede Johnson. «Signora, tutti sanno che c'è una grande differenza tra una quindicenne e una bimba di cinque anni. Ma tutti sanno anche che non c'è mai un buon motivo per parlare di questa differenza».