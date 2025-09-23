  1. Clienti privati
Scandalo Epstein, Sarah Ferguson perde il ruolo di patrona della charity

Covermedia

23.9.2025 - 09:30

Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Covermedia

La Duchessa di York è stata messa da parte dopo la rivelazione di un'email del 2011 al finanziere condannato per reati sessuali.

Covermedia

23.09.2025, 09:30

23.09.2025, 09:34

Sarah Ferguson è stata rimossa dal suo incarico di madrina di «Julia's House», una charity inglese che gestisce hospice pediatrici.

La decisione è arrivata dopo la pubblicazione di un'email del 2011 indirizzata a Jeffrey Epstein, in cui la Duchessa di York lo definiva «amico supremo».

Un portavoce dell'organizzazione ha dichiarato: «Dopo le informazioni diffuse nel weekend sulla corrispondenza della Duchessa di York con Jeffrey Epstein, Julia's House ha ritenuto inappropriato proseguire la collaborazione. Abbiamo informato la Duchessa e la ringraziamo per il supporto dato in questi anni».

La Ferguson, ex moglie del principe Andrea, avrebbe inviato l'email a Epstein poche settimane dopo aver dichiarato pubblicamente di aver interrotto ogni rapporto con lui. Nei messaggi, trapelati al Mail on Sunday, si scusava «umilmente» per averlo denunciato ai media e spiegava di essere stata consigliata a «non avere più nulla a che fare» con lui per proteggere la propria carriera di autrice di libri per bambini e come filantropa.

«Sei sempre stato un amico fedele, generoso e supremo per me e la mia famiglia», avrebbe scritto.

Il portavoce della Duchessa, oggi 65enne, ha precisato che quelle parole furono scritte dopo che Epstein aveva minacciato di farle causa per diffamazione, accusandola di averlo associato alla pedofilia. «La Duchessa non rinnega nulla di quanto disse allora», ha ribadito. «Quell'email fu inviata seguendo consigli legali per cercare di placare Epstein e le sue minacce».

Jeffrey Epstein, condannato nel 2008 per sfruttamento della prostituzione minorile, aveva scontato una pena detentiva prima di essere nuovamente arrestato nel 2019 con l'accusa di traffico sessuale. Poche settimane dopo si tolse la vita in carcere.

