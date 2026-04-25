Al Pacino

Nella proprietà sono state girate alcune delle più celebri scene del film con Al Pacino.

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La villa di Miami, resa celebre dal film «Scarface» del 1983, è in vendita per la somma da capogiro di 237 milioni di dollari.

La proprietà, situata a Key Biscayne, si estende su 265 metri con affaccio sul mare, e vanta un molo privato, un eliporto sull'acqua e una piscina a forma di pianoforte. Comprende inoltre vetrate a tutta altezza con vista sullo skyline di Miami, cinque camere da letto e un ascensore in acciaio e vetro, come riporta il Miami Herald.

L'ascensore è stato il fulcro di una delle scene più memorabili del film, quando Tony, interpretato da Al Pacino, presta visita al suo nuovo capo, il trafficante di droga e auto Frank, interpretato da Robert Loggia. Mentre i due si scambiano delle battute, la ragazza di Frank, Elvira, interpretata da Michelle Pfeiffer, arriva in ascensore, lasciando Tony a bocca aperta.

Una storia che va ben oltre «Scarface»

La proprietà ha una storia che va ben oltre «Scarface». Nei primi anni '70, la villa faceva parte di un complesso noto come la Casa Bianca invernale, dove l'ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon soggiornava spesso in un bungalow, ora demolito.

Come riporta il Wall Street Journal, l'attuale struttura fu costruita intorno al 1981 da un trafficante di cocaina condannato. La casa compare anche nei titoli di coda di «Miami Vice».

Secondo l'Herald, se la casa venisse venduta a un prezzo vicino a quello richiesto, sarebbe l'affare immobiliare più imponente dell'intera contea. Il record attuale appartiene a Mark Zuckerberg, che a marzo ha sborsato ben 170 milioni di dollari per una residenza non ancora ultimata a Indian Creek Island.