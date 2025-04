Scarlett Johansson

La star di Hollywood presenterà fuori concorso il suo primo film da regista.

Covermedia Covermedia

Il primo film da regista di Scarlett Johansson verrà presentato a Cannes 2025. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del prestigioso festival cinematografico, che si terrà in Costa Azzurra a maggio.

«Eleanor the Great», questo il titolo della pellicola, vede come protagonista June Squibb e racconta la storia di una donna di 90 anni della Florida che stringe un'improbabile amicizia con uno studente di 19 anni dopo essersi trasferita a New York.

Il film non sarà in concorso, ma verrà proiettato nella sezione del festival Un Certain Regard.

Oltre a Scarlett debutterà alla regia anche Harris Dickinson, star di «Babygirl», con il film «Urchin», che racconta la storia di un vagabondo delle strade di Londra interpretato da Frank Dillane.

Altri grandi titoli a Cannes

Tra i grandi titoli del festival ci sono anche «The Phoenician Scheme» di Wes Anderson con Benicio del Toro, Mia Threapleton e Michael Cera, il film francese «Nouvelle Vague» di Richard Linklater con Guillaume Marbeck e Zoey Deutch, e «Eddington», pellicola dal cast stellare con Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler.

Tra gli altri film in lizza per la Palma d'Oro anche «The History of Sound» con Paul Mescal e Josh O'Connor, «Sentimental Value» di Joachim Trier, «The Mastermind» di Kelly Reichardt e «Alpha» di Julia Ducournau, già vincitrice della Palma d'Oro per «Titane» nel 2021.

A presiedere la giuria sarà Juliette Binoche. A Cannes è prevista anche la première di «Mission: Impossible – The Final Reckoning», ultimo film della fortunata saga con Tom Cruise.

Il festival è in programma dal 13 al 24 maggio.