L'attrice, per la prima volta dietro la macchina da presa con «Eleanor the Great», racconta l'emozione di una nuova sfida: «A 40 anni ho imparato a fare un film». La pellicola, ancora senza data d'uscita, è un omaggio al cinema indie degli anni '80 e '90.

Scarlett Johansson ha descritto il suo atteso debutto alla regia, «Eleanor the Great», come «un piccolo gioiello».

Lo scorso anno, l'attrice di «Avengers» ha realizzato un sogno che coltivava da sempre: dirigere il suo primo lungometraggio, con protagonisti June Squibb e Chiwetel Ejiofor.

Imparare a 40 anni

In un'intervista a InStyle, Johansson ha raccontato che il film ha un'impronta indie e si ispira a pellicole come «Stregata dalla luna»:

«È come un piccolo gioiello. Mi sono lasciata ispirare da quei film indipendenti della metà degli anni '80 fino ai primi 2000, come Living Out Loud, Crossing Delancey e Stregata dalla luna», ha spiegato.

Dopo oltre trent'anni di carriera, l'esperienza di regista l'ha profondamente entusiasmata, al punto da raccontare con emozione al marito Colin Jost: «Tornavo a casa e dicevo a Colin: è così emozionante avere 40 anni e imparare qualcosa di nuovo. Ora so come realizzare un film così, come portarlo a termine. Il processo di mixaggio audio, color grading e montaggio... prima non lo conoscevo, ora sì».

La trama

Johansson ha diretto la pellicola partendo da una sceneggiatura di Tony Kamen ed è la sua prima volta dietro la macchina da presa dopo il cortometraggio del 2009 «These Vagabond Shoes». Ha anche prodotto il film attraverso la sua casa di produzione, These Pictures.

In «Eleanor the Great», June Squibb interpreta una donna di 90 anni che, dopo la morte della sua migliore amica, lascia la Florida per iniziare una nuova vita a New York. Qui stringe un'insolita amicizia con una studentessa di 19 anni.

Nel cast figurano anche Jessica Hecht ed Erin Kellyman. La data di uscita del film non è ancora stata annunciata.