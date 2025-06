Scarlett Johansson

Per non essere ridotta a simbolo sessuale, la star di «Black Widow» seleziona con attenzione i personaggi da interpretare.

Scarlett Johansson non viene più scritturata solo per la sua nota avvenenza.

Dopo il successo in «Lost in Translation» di Sofia Coppola, l'attrice ha spesso ricevuto proposte per ruoli legati alla sua percepita desiderabilità da parte degli uomini. Tuttavia, i tempi sono cambiati e oggi le giovani attrici hanno più opzioni a disposizione.

«Sai, è un periodo diverso per le donne giovani», ha dichiarato Johansson al The Sunday Times. «Il messaggio è cambiato: ci sono più modelli di riferimento, le donne sono visibili in ruoli di potere e le opportunità di interpretare personaggi femminili complessi, che non devono essere ridotti a un solo ruolo, sono aumentate», ammette Scarlett.

«Quando ero più giovane, molti dei ruoli che mi venivano offerti, o per cui mi proponevo, ruotavano attorno alla desiderabilità del mio personaggio, spesso visti attraverso lo sguardo maschile o in storie focalizzate sugli uomini. Oggi succede meno frequentemente: qualcosa è cambiato».

Ruoli scelti con attenzione

Per evitare di essere etichettata come simbolo sessuale, la star di «Black Widow» sceglie adesso i suoi ruoli con molta attenzione.

«(Prima, ndr) La mia responsabilità era semplicemente essere produttiva, cercando di mantenere lo slancio della mia carriera e aspettando opportunità che mi sembrassero giuste. È difficile, perché c'è un'angoscia esistenziale che viene con l'attesa, ma ho dovuto lasciare spazio al processo creativo affinché facesse il suo corso. È stato stressante. Lavoro in un settore in cui ti sembra che, da un momento all'altro, diventerai irrilevante. Ma penso che ne sia valsa la pena: so che è così».