Scarlett Johansson

Scarlett Johansson sta negoziando il suo ingresso nel cast di «The Batman Part II», uno dei capitoli più attesi del DC Universe, al fianco di Robert Pattinson, per il ritorno del Cavaliere Oscuro.

Covermedia Covermedia

Dopo anni trascorsi nell'universo Marvel nei panni di Black Widow, Scarlett Johansson è pronta a fare il grande salto nel DC Universe. Secondo Deadline, l'attrice è in trattative finali per entrare nel cast di «The Batman Part II», il sequel del 2022 diretto da Matt Reeves.

Nonostante un fitto programma di riprese per il 2026, che include anche un nuovo capitolo della saga de «L'esorcista», il ruolo nel tanto atteso progetto sembra essere la priorità per l'attrice.

Una volta finalizzato l'accordo, Johansson si unirebbe a Robert Pattinson, che tornerà nei panni di Batman, e ad altri nuovi protagonisti.

La pellicola, prodotta da Warner Bros e DC Studios, inizierà la produzione nella primavera del 2026, con uscita prevista per il 1° ottobre 2027. Il primo capitolo, uscito nel 2022, ha incassato 772 milioni di dollari (circa 726 milioni di euro, ndr) al botteghino mondiale, ricevendo elogi per la sua visione innovativa del Cavaliere Oscuro.

Il sequel promette di alzare ulteriormente l'asticella, con nuovi volti e una trama ancora più epica. Oltre a «L'esorcista» e «The Batman Part II», Scarlett ha contribuito al rilancio di «Jurassic World» con «Jurassic World: Rebirth» e si prepara a fare il suo debutto dietro la macchina da presa con il dramma «Eleanor the Great», presentato al Festival di Cannes.